Seagate Game Drive SSD for Xbox: Neuer Gaming-Speicher angekündigt

Seagate Game Drive SSD for Xbox

Seagate Technology Holdings, ein weltweit führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, hat heute die neue Game Drive for Xbox SSD angekündigt. Das neue Modell erweitert das beliebte Gaming-Speicher-Angebot des Unternehmens. Mit 1 TB ultraschnellem Flash-Speicher bietet die SSD ausreichend Platz für eine große Anzahl von Titeln der Xbox Series X, Xbox Series S und aller Generationen der Xbox One.

Durch das elegante Design mit integrierter LED-Leiste in Xbox-grün ist die Game Drive for Xbox SSD die perfekte Ergänzung zu den Spielekonsolen. Die leichte, schlanke Bauweise und die universelle Kompatibilität über USB 3.2 Gen 1 machen die SSD zum idealen Speicher für unterwegs, ganz ohne externes Netzteil. Die Game Drive for Xbox SSD ist durch die Plug-and-Play-Einrichtung und das Xbox OS in weniger als zwei Minuten installiert.

Mit der branchenführenden 3-Jahres-Garantie von Seagate und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung erhalten Nutzer drei Jahre zusätzliche Sicherheit und Schutz vor unerwartetem Datenverlust. Die Game Drive for Xbox SSD ist ab November mit einer Speicherkapazität von 1 TB für 169,99 Euro erhältlich.