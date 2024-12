Seal: WHAT the FUN: Party-Royale-Spiel bringt chaotischen Spaß

Image: PLAYWITH KOREA Inc.

Das neue Partyspiel-Erlebnis Seal: WHAT The FUN bringt diese Woche chaotischen spaß auf die Xbox.

Playwith Korea gibt den Launch des Multiplayer-Party-Royale-Spiels Seal: WHAT the FUN für den 20. Dezember auf Xbox bekannt.

Nach monatelanger Verfeinerung und unschätzbarem Spieler-Feedback bringt Seal: WHAT the FUN seine chaotische und lachende Erfahrung für Konsolenspieler weltweit zur Verfügung.

Seal: WHAT The FUN bringt plattformübergreifendes Spiel. Xbox-Spieler können sich nahtlos mit PC-Spielern verbinden, was größere und wettbewerbsfähigere Matches ermöglicht.

Personalisiert eure Charaktere mit bezaubernden Designs und genießt Überraschungsgegenstände, die jedes Spiel frisch und unvorhersehbar machen.

Seal: WHAT the FUN wurde als „wildes Party“-Erlebnis für Spieler aller Spielstärken entwickelt und bietet aufregende Minispiele wie Rennen, Jagen und Klettern. Die einzigartige Grafik, die dynamischen Spielmodi und die Kämpfe mit bis zu 10 Spielern sorgen für endlose Lacher und Wettkämpfe.