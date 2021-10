Second Extinction: Stream zum Pre-Season 6 Release und mehr

Autor:, in / Second Extinction

Seht euch den Pre-Season 6 Release Stream mit dem Game Director und dem Lead Designer von Second Extinction an.

Second Extinction Pre-Season 6 ist gelandet, und diese Version dürfte einige Schockwellen auslösen, denn sie hat es in sich. Sie ist vollgepackt mit neuen Funktionen und Verbesserungen, an denen ihr euch die Zähne ausbeißen könnt. Die vollständigen Patch Notes könnt ihr hier nachlesen.

Community Managerin Anais wird im folgenden Stream gleich von zwei Simons begleitet – dem Game Director und dem Lead Designer des Spiels, um alle Fragen zu Pre-Season 6 zu beantworten, während sie den neuen Horde-Modus spielen.

Den Second Extinction Pre-Season 6 Release Stream vom 30. September ansehen:

„Research & Destroy“ ist die bisher größte Pre-Season, die bis zum Rand mit spannenden Inhalten gefüllt ist. Der Horde-Modus wurde als neuer Spielmodus hinzugefügt, in dem eure Fähigkeiten gegen immer schwierigere Wellen von Feinden getestet werden. Sunetra ist die neue Agentin, die ihr biologisches Wissen einsetzt, um Schwachstellen bei ihren Feinden aufzudecken und sie dazu zu bringen, sich gegenseitig über Pheromonspuren anzugreifen.

Darüber hinaus ist jetzt Crossplay auf allen Plattformen möglich, einschließlich Steam, Xbox, Win 10 und Epic.

Hier gibt es den Second Extinction Pre-season 6 Research & Destroy Trailer zu sehen:

Der Horde-Modus ist da. Ihr und euer Team seid mit nur einer Pistole gestrandet und müsst immer schwieriger werdende Wellen von Feinden überleben, bis ihr befreit werden könnt. Wenn ihr mehr Feinde tötet, könnt ihr bessere Waffen, dringend benötigte Ausrüstung und mehr kaufen, um sicherzustellen, dass ihr länger überleben könnt.

Seht euch dazu den Second Extinction This is Horde Mode-Trailer an: