Second Stone: The Legend Of The Hidden World: Abenteuer startet 2024

Der unabhängige Entwickler Skyward Entertainment freut sich, ankündigen zu können, dass sein kampfbetontes Abenteuer über Erkundung und Entdeckung, Second Stone: The Legend Of The Hidden World im Jahr 2024 erscheinen wird.

Wie auf der Ubisoft Forward 2022 enthüllt, gibt es hier einen ersten Blick darauf, was man von diesem fesselnden Action-RPG-Titel erwarten kann:

Mit einer starken Kombination aus Jump’n’Run- und RPG-Elementen bietet Second Stone: The Legend Of The Hidden World eine farbenfrohe und lebendige Welt, die sich von beliebten Jump’n’Run-Titeln wie Crash Bandicoot und Banjo-Kazooie inspirieren lässt und diese mit zeitlosen, robusten Action-RPGs wie The Legend of Zelda und Bloodborne verbindet, um eine einzigartige Welt zum Leben zu erwecken.

In Second Stone: The Legend Of The Hidden World erwartet euch ein heldenhaftes Abenteuer in einer riesigen Fantasy-Welt, in der sich die Mächte des Guten und des Bösen gegenüberstehen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines furchtlosen jungen Helden und begeben sich auf eine epische Reise, auf der sie eine dunkle Parallelwelt durchqueren, um ihre wahre Bestimmung zu erkennen.

Eure Reise durch Second Stone: The Legend Of The Hidden World wird eine Mischung aus Kampf, Erkundung, Rätsel lösen und Charakteranpassung erfordern. In diesem Abenteuer durch ein Land voller Entdeckungen werdet ihr auf furchterregende Monster und Bosse treffen. Entfesselt dazu die Macht der Manasteine, um eure Gegner in glorreichen Schlachten zu vernichten, besiegt sie und erntet Belohnungen.

Erforscht alles, von üppigen Wäldern über tiefe Höhlen bis hin zu weitläufigen Wüsten, oder wagt es, von den ausgetretenen Pfaden abzuweichen. Das Spiel ist im „Metroidvania“-Stil miteinander verbunden, was die Spieler dazu anregen soll, jeden Winkel zu durchsuchen, um geheime Schatzsuchen zu entdecken, die schnelle, vielseitige Herausforderungen bieten. Sammelt immer mehr Mana-Perlen, um die Stufe eures Charakters zu erhöhen und Visionen zu enthüllen, die Geheimnisse aus einem vergessenen Zeitalter freilegen.

„Mit Second Stone: The Legend Of The Hidden World wollten wir ein wirklich magisches und einzigartiges Erlebnis schaffen“, sagt Miko Kiuru, Creative Director von Skyward Entertainment. „Wir sind große Fans von klassischen Action-Adventures wie der Zelda- und der Metroid-Reihe und lieben besonders die Idee von ‚Dark World‘-Versionen einer Welt, die man bereits kennt, und die dem, was wir vertraut finden, eine unheimliche Wendung geben. Das ist es, was wir mit Second Stone: The Legend Of The Hidden World als Ganzes machen: ein Genre, mit dem man vertraut ist, aber aus einer neuen Perspektive, mit einer Fülle von Entdeckungen, die sich frisch und aufregend anfühlen.“

Neben ersten Screenshots wurden keine weiteren Informationen bekannt gegeben. Auch die Plattformen, für die das Spiel erscheinen soll, wurden bisher nicht offiziell offenbart.