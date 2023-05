Secret Agent: Cold War Espionage: Gameplay-Video aus dem Action-Adventure

In diesem Video könnt ihr euch Spielszenen aus Secret Agent: Cold War Espionage auf der Xbox Series X anschauen.

In Secret Agent: Cold War Espionage seid ihr ein streng geheimer Agent, der die Pläne der bösen Superhirne vereiteln muss. In sieben Missionen, die ihr absolvieren müsst, erwarten euch exotische Orte auf der ganzen Welt. Dieses retro Abenteuer spielt im Jahre 1969 und versetzt euch in die Zeit des Kalten Krieges. Werdet ihr alle Missionen schaffen und dem Royale Diamond auf der Spur bleiben?

Secret Agent: Cold War Espionage | Gameplay

Für alle Spionageliebhaber ist Secret Agent: Cold War Espionage für 19,99 Euro im Microsoft Store erhältlich.

Haben euch die Videos gefallen? Dann hinterlasst einen Daumen nach oben, teilt die Videos und abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal. Aktiviert ihr zusätzlich die Glocke, werdet ihr sofort benachrichtigt, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.