Ein neues Unternehmen im Auftrag von Ocean Drive Studio und Kakao Games hat den offiziellen Start des lokalen Couch-Koop für den Twin-Stick-Shooter Section 13 auf Xbox, PlayStation und Steam angekündigt.

Die S2P Corp hat die Effektivität ihrer Response-Team-Agenten bewertet und ermutigt alle Männer an den Konsolen, lokal im Couch-Koop zusammenzuarbeiten, um die Effektivität zu erhöhen.

Seid gewarnt: Trotz der Erweiterung der Belegschaft ist Section 13 immer noch ein Gesundheits- und Sicherheitsalbtraum. Bei der Erkundung der titelgebenden, inoffiziellen Einrichtung zur Eindämmung paranormaler Phänomene müsst ihr damit rechnen, dass hinter jeder Ecke bösartige Monster lauern.

Als beste Exemplare von S2P werdet ihr mit den stärksten Waffen und Ausrüstungen, hirnverändernden synaptischen Verbesserungen und extremem Schutz vor körperlichen Schäden durch das Death Nullification System ausgestattet. Die Verbesserungen befinden sich derzeit noch in der Erprobung und sind nicht offiziell für den menschlichen Gebrauch zugelassen. Die S2P Corp übernimmt keine Verantwortung für persönliche Traumata, schwere Verletzungen oder Untode.