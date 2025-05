Section 13: Release-Termin im Mai bekannt gegeben

Autor:, in / Section 13

Section 13 startet am 26. Mai – Actionreicher Sci-Fi-Shooter hebt bei PAX East ab!

Wenn ihr auf actiongeladene Twin-Stick-Shooter mit Sci-Fi-Atmosphäre steht, dann solltet ihr euch Section 13 ganz oben auf die Liste setzen.

Pünktlich zur PAX East lüften Kakao Games und Ocean Drive den Schleier über ihrem geheimnisvollen Titel und geben bekannt: Am 26. Mai erscheint das Spiel offiziell.

In der Rolle der Agenten Red, Boy Scout, Beaker und Scalpel werdet ihr in eine paranormale Einrichtung der zwielichtigen „S2P Corporation“ geschickt, in der ein katastrophaler Sicherheitsvorfall eskaliert ist.

Allein oder im Koop mit bis zu drei Spielern erkundet ihr eine düstere, dynamisch aufgebaute Welt im Roguelite-Stil, die vor Monstern, Gefahren und Geheimnissen nur so wimmelt.