Seduce Me – The Complete Story: Dämonische Dating Sim auf Xbox

Die Dating Sim Seduce Me – The Complete Story voller Dämonen ist auf Xbox verfügbar. Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen.

Die dämonische Dating Sim Seduce Me – The Complete Story ist ab sofort auf Xbox verfügbar. Fünf Incubi sind auf der Flucht vor „Außenseitern“ auf eurem Anwesen aufgeschlagen, ihr bietet aus Mitleid an, ihnen Zuflucht zu gewähren, im Gegenzug müssen sie kleine Aufgaben für euch übernehmen.

Aber warum sind die Incubi in die Welt der Menschen gekommen und wie wird sich die Geschichte entwickeln?

Seduce Me – The Complete Story beinhaltet „Seduce Me The Otome“, „Seduce Me 2: The Demon War“, zur Veröffentlichung könnt ihr das Spiel mit einem Rabatt im Xbox Store erwerben.