SEGA RALLY: Alpha-Gameplay zum inoffiziellen Remake

Ein neues Gameplay Video zeigt das inoffizielle SEGA Rally Remake Over Jump im direkten Vergleich zu seinem Vorbild aus dem Jahr 1995.

SEGA Rally Championship ist für viele der Rally-Klassiker der 90er Jahre. Leider konnte SEGA in späteren Jahren mit weiteren Ablegern nicht an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen und die Reihe verschwand weitestgehend von der Bildfläche.

Diesem Missstand könnte nun, wenn auch inoffiziell, der Entwickler Alessandro Schiassi ein Ende setzen. Dieser arbeitet zurzeit in Eigenregie an dem Rally-Spiel Over Jump, bei welchem es sich quasi um ein Unreal Engine 5-Remake zu SEGA Rally Championship handelt.

Zunächst plant Schiassi im Oktober seine Version des Forest-Tracks, als Time Attack-Rennen kostenlos zu veröffentlichen. Sollte SEGA sein Projekt genehmigen, sollen weitere Stages folgen.

Ein Video mit Alpha-Gameplay von Over Jump im direkten Vergleich zu seinem geschichtsträchtigen Vorbild vermittelt einen ersten Eindruck, wie sich die Neuauflage in der Praxis schlägt. Eine PC-Demo ist ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen und Screenshots sind hier zu finden.