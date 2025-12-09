SEGA: 20 Jahre Yakuza-Feier mit drei Veröffentlichungen

20 Jahre Yakuza – SEGA und RGG Studio feiern mit gleich drei Veröffentlichungen den Serien-Geburtstag!

Heute haben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 und Yakuza 0 Director’s Cut auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam veröffentlicht.

Mit der Veröffentlichung dieser beliebten Titel auf neuen Plattformen können nun noch mehr Spieler auf der ganzen Welt das 20. Jubiläum der „Like a Dragon“- und Yakuza-Reihe feiern. Erstmals bieten alle drei Titel Spieltexte auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch und Russisch.

Besitzer der digitalen Versionen von Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 für PlayStation 4, Xbox One und Steam können ebenfalls mitfeiern, denn SEGA bietet den Spielern als Zeichen der Wertschätzung für ihre fortwährende Unterstützung der Reihe Rabattoptionen an.

Yakuza 0 Director’s Cut, die gefeierte Vorgeschichte, enthält neu hinzugefügte Zwischensequenzen, den kooperativen Onlinemodus „Rotlicht-Raid“, englische und chinesische Synchronisation und erstmals Texte auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch und Russisch.

Auf das Titellied Bubble, das in der ursprünglichen westlichen Veröffentlichung von Yakuza 0 nicht enthalten war, können sich die Fans nun ebenfalls freuen.

Hinweis: Wer die digitale Version von Yakuza 0 für PlayStation 4, Xbox One oder Steam besitzt, kann möglicherweise die digitale Version von Yakuza 0 Director’s Cut für PlayStation 5, Xbox Series X|S oder Steam für 14,99 Euro erhalten – eine deutliche Ersparnis gegenüber dem regulären Preis von 49,99 Euro. Preisgestaltung und Verfügbarkeit variieren je nach Region.

Yakuza Kiwami ist das extreme Remake des Spiels, mit dem die Reihe vor fast 20 Jahren ihren Anfang nahm. Spiele als ehemaliger Yakuza Kazuma Kiryu, decke in Tokios Rotlichtviertel eine Verschwörung um 10 Milliarden Yen auf und werde mit deinen Fäusten und unbändiger Entschlossenheit zur Legende.

Hinweis: Wer die digitale Version von Yakuza Kiwami für PlayStation 4 oder Xbox One bis zum 11. Dezember 2025 um 17:59 Uhr MEZ besitzt, kann für 1,99 Euro ein Upgrade auf die digitale Version von Yakuza Kiwami für PlayStation 5, Xbox Series X|S oder Steam erwerben. Das ist ein erheblicher Rabatt auf den üblichen Preis von 19,99 Euro.

In Yakuza Kiwami 2, der direkten Fortsetzung von Yakuza Kiwami, kehrt der „Drache von Dojima“ Kazuma Kiryu zurück und trifft in einem erbitterten Krieg zwischen rivalisierenden Yakuza-Clans auf Ryuji Goda, den „Drachen von Kansai“.

Hinweis: Wer die digitale Version von Yakuza Kiwami 2 für PlayStation 4, Xbox One oder Steam bis zum 8. Dezember 2025 um 17:59 Uhr MEZ besitzt, kann kostenlos ein Upgrade auf die digitale Version von Yakuza Kiwami 2 für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S durchführen.

Speicherdaten werden nicht in Yakuza 0 Director’s Cut oder neuere Versionen von Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 übernommen.

Diese Angebote gelten nicht für Abodienste (PlayStation Plus, Xbox Game Pass) oder physische Versionen.

Das Team bedankt sich für die unermüdliche Unterstützung der Like a Dragon & Yakuza-Serie, einschließlich der Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties am 12. Februar 2026 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 und Steam.