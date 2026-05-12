SEGA: Ambitioniertes Super-Game-Konzept mit AAA-Online-Fokus gestoppt

SEGA hat bestätigt, dass das sogenannte „Super Game“-Projekt eingestellt wurde. Das Vorhaben sollte ursprünglich mehrere globale AAA-Online-Spiele umfassen, die technologisch und strukturell über klassische Spieleproduktionen hinausgehen sollten.
Das Konzept wurde von SEGA in den vergangenen Jahren als langfristige Initiative beschrieben, die verschiedene Technologien und Online-Komponenten miteinander verbindet. Ziel war es, mehrere große Titel mit globaler Reichweite aufzubauen, darunter auch Projekte mit Live-Service- und Online-Fokus.
Nach aktuellen Angaben wurde dieses übergreifende „Super Game“-Konzept inzwischen jedoch aus der Unternehmensplanung entfernt. Betroffen scheint dabei vor allem die geplante Games-as-a-Service-Ausrichtung zu sein.
Die bei den The Game Awards 2023 angekündigten Neuauflagen bekannter Marken sind davon allerdings offenbar nicht betroffen. SEGA bestätigte, dass sich Titel wie Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Shinobi und weitere Revival-Projekte weiterhin in Entwicklung befinden.
Der aktuelle Stand deutet darauf hin, dass lediglich die gemeinsame Online- und Service-Struktur hinter dem ursprünglichen „Super Game“-Gedanken eingestellt wurde, während die einzelnen Spiele separat weitergeführt werden.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eine sehr gute Nachricht für uns Gamer.
Weg von Live Service, hin zu Premium Spielen.
Zum Glück, noch mehr Live Service Spiele müssen nun wirklich nicht sein, freue mich schon auf die Neuauflagen der ganzen Klassiker.
Gute Entscheidung. Highguard, Marathon, Concord und und und, da gibt es sehr viele Flops. Das Titel wie ARC Raiders oder Helldivers 2 erfolgreich sind das ist eher die Ausnahme finde ich.
Lieber auf den Online Quatsch verzichten.
Bei SEGA habe ich immer Angst, dass die den ollen Igel wieder auspacken und das dann das „AAA“-Game von SEGA wird^^ Hat nichts konkret mit diesem Projekt hier zu tun, ist aber immer meine Angst. (Ich konnte mit Sonic das letzte Mal ca. 1994 was anfangen^^).
Ich fand Mario immer besser als Sonic, außer im Kino
Jetzt gerne ein Sega Rally ohne Open World Gedöns
Ehrlich gesagt… Ein Rally Spiel mit Open World ist selten und in hoher Qualität gabs sowas noch nie 😄
Wollte damit nur meine Abneigung gegenüber Open World bei Arcade Racer zum Ausdruck bringen 😁
Wobei ein Crazy Taxi Battle Royal mit 99 Taxis in Urbaner Umgebung schon ganz cool hätte sein können.
Sega Bass Fishing wäre doch ein tolles Spiel für sowas.Ein See für zig Spieler die in einer gewissen Zeit Angeln dürfen und der beste Fang ist der Sieger 🤔
Da hat wohl das katastrophale scheitern Sony`s dazu beigetragen 🤔
Das könnte sein.
#gaaswareinetolleidee
Hat Sony mal was positives beigetragen 😅
Bloß gut, hätte auch sehr daneben gehen können.
Aber Frage mich gerade, mit Phantasy Star Online hatten sie doch schon ein gutes GaaS, das man das nicht nochmal replizieren konnte.
Jetzt kommt mir gerade eine Idee für ein Mega GaaS, ein Skies of Arcadia Remake, also ähnlich wie GTA als Singleplayer und dazu dann noch eine Online Version, siehe GTA online, wo man ähnlich wie bei SoT durch die Luft schippert.