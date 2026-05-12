SEGA: Ambitioniertes Super-Game-Konzept mit AAA-Online-Fokus gestoppt

SEGA stellt Super-Game-Projekt ein, Revival-Spiele bleiben weiter in Entwicklung

SEGA hat bestätigt, dass das sogenannte „Super Game“-Projekt eingestellt wurde. Das Vorhaben sollte ursprünglich mehrere globale AAA-Online-Spiele umfassen, die technologisch und strukturell über klassische Spieleproduktionen hinausgehen sollten.

Das Konzept wurde von SEGA in den vergangenen Jahren als langfristige Initiative beschrieben, die verschiedene Technologien und Online-Komponenten miteinander verbindet. Ziel war es, mehrere große Titel mit globaler Reichweite aufzubauen, darunter auch Projekte mit Live-Service- und Online-Fokus.

Nach aktuellen Angaben wurde dieses übergreifende „Super Game“-Konzept inzwischen jedoch aus der Unternehmensplanung entfernt. Betroffen scheint dabei vor allem die geplante Games-as-a-Service-Ausrichtung zu sein.

Die bei den The Game Awards 2023 angekündigten Neuauflagen bekannter Marken sind davon allerdings offenbar nicht betroffen. SEGA bestätigte, dass sich Titel wie Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Shinobi und weitere Revival-Projekte weiterhin in Entwicklung befinden.

Der aktuelle Stand deutet darauf hin, dass lediglich die gemeinsame Online- und Service-Struktur hinter dem ursprünglichen „Super Game“-Gedanken eingestellt wurde, während die einzelnen Spiele separat weitergeführt werden.