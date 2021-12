SEGA: Auftritt von Sonic bei den Game Awards wahrscheinlich

SEGA teasert selbst einen möglichen Auftritt von Sonic the Hedgehog bei den Game Awards an.

Gestern haben wir darüber berichtet, dass SEGA die Game Awards möglicherweise dazu nutzt, um eine Ankündigung bezüglich Sonic zu machen.

Jetzt teasert SEGA selbst einen Auftritt bei der Awards-Verleihung.

So fragte der offizielle Twitter-Account von Sonic the Hedgehog bei Gastgeber Geoff Keighley an, ob man noch ein paar zusätzliche Einladungen für die Veranstaltung habe.

Es gilt also als sehr wahrscheinlich, dass der blaue Igel bei den diesjährigen Game Awards vorbeiflitzen wird.

Thanks, we'll see you there! — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021