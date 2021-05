SEGA: Beliebter Sonic-Synchronsprecher ist zurück

Über die Jahre hatte Sonic einige verschiedene Synchronsprecher, was kaum verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass der blaue Igel kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum seines Videospieldebüts steht.

Seit 2010 hatte sich allerdings Roger Smith als feste Sonic-Stimme etabliert. Dieser verkündete jedoch im Januar dieses Jahres, dass er die Rolle als Sonic-Synchronsprecher nicht mehr weiter ausfüllen werde.

Es seien zehn aufregende Jahre gewesen doch nun sei es an der Zeit zu neuen Aufgaben weiterzuziehen, verkündete Smith damals auf Twitter, ohne genauer auf die Gründe für seinen Rückzug einzugehen. Zusätzlich postete er ein Bild von einem gebrochenen blauen Herzen.

Damalige Spekulationen gingen von einem Plan Segas aus, infolge des sehr erfolgreichen Sonic-Films, die Synchronsprecher der Videospiele mit den Stimmen aus der Filmadaption oder sehr ähnlichen Stimmen ersetzen zu wollen.

Bei der Sonic-Fangemeinde stieß dieser Plan allerdings nicht auf viel Gegenliebe und Forderungen nach einer Rückkehr des beliebten Synchronsprechers wurden laut. Wie es scheint haben sich die Bemühungen seitens der Fans ausgezahlt.

Smith kündigte nun auf Twitter an, dass er in zukünftigen Titeln Sonic wieder seine Stimme leihen werde. Diesmal postete er ein Bild eines gebrochenen blauen Herzens, das wieder zusammengenäht wurde dazu. Der Synchronsprecher bedankte sich ausdrücklich bei der Community für ihre Unterstützung.

I can't fully express my gratitude for the @sonic_hedgehog crew and community.🙏

I hope to honor your support and passion as I'm officially back voicing #SonicTheHedgehog in games.

Can't wait for ya to see what we have planned!

THANK YOU…from the bottom of my blue heart.💙 pic.twitter.com/KOLi2MJnUi

— Roger Craig Smith (@RogerCraigSmith) May 26, 2021