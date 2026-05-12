SEGA: Crazy Taxi, Jet Set Radio und weitere Revival-Spiele weiterhin in Entwicklung

SEGA hat bestätigt, dass sich weiterhin mehrere große Revival-Projekte bekannter Kultmarken weiterhin aktiv in Entwicklung befinden.
Dazu gehören unter anderem neue Ableger von Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage sowie Virtua Fighter Next. Zusätzlich befindet sich auch Alien Isolation 2 in Arbeit.
Die Projekte wurden ursprünglich als Teil von SEGAs größerer Strategie angekündigt, klassische Marken zu modernisieren und für eine neue Generation zurückzubringen. Mit der erneuten Bestätigung macht das Unternehmen deutlich, dass die Arbeiten an den Spielen weiterhin voranschreiten – auch, wenn das Super-Game-das Konzept mit AAA-Online-Fokus gestoppt wurde.
Besonders groß ist das Interesse aktuell rund um Crazy Taxi und Jet Set Radio, da beide Reihen seit vielen Jahren keine vollwertigen neuen Hauptspiele mehr erhalten haben. Vor allem Jet Set Radio gilt bis heute als eine der stilprägendsten Marken der Dreamcast-Ära.
Auch Virtua Fighter Next dürfte für Aufmerksamkeit sorgen, nachdem Fans der Fighting-Serie seit langer Zeit auf einen echten neuen Hauptteil warten. Gleichzeitig setzt SEGA mit Golden Axe und Streets of Rage verstärkt auf die Rückkehr klassischer Action-Marken.
Konkrete Release-Termine oder Gameplay-Enthüllungen wurden bislang allerdings weiterhin nicht genannt. Dennoch zeigt die aktuelle Bestätigung, dass SEGA die groß angelegte Wiederbelebung seiner bekanntesten Marken konsequent weiterführt.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf Crazy Taxi bin ich gespannt. 🙂
Also im Grunde genommen gibt SEGA bekannt, dass sie keine guten und/oder neuen Ideen mehr haben, aber eure Kohle trotzdem ganz gerne hätten.
… Oder das sie ihren alten Fans geben was sie wollen.
Freu mich auf alle Spiele die sie in der Pipeline haben. Hoffe auch das die neuen Generationen was mit den Spielen anfangen kann..und alt genug für remaster sind die spiele ja alle, bzw man weiß ja noch nicht ob es neue Ableger sind oder remaster Remakes
Hoffe Golden Axe wird ein Third-Person Slasher.
Damit ist Sega zwar schonmal auf die Schnauze gefallen (Golden Axe: Beast Rider), aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut wird.
Ess gab mal ein Reboot Golden Axe – Reborn, wurde aber eingestellt.
Und natürlich freue ich mich auf Virtua Fighter 🙂
Nein bitte nicht. Lieber klassisch 2d. Sollen sich halt Hilfe von Dot Emu holen. Die haben bewiesen was sie mit streets of rage oder absolum rausholen können. Plus noch einige andere wie turtles.
War virtua Fighter angekündigt ? Dachte hätte es nicht in dem teaser damals gesehen
Ah virtua Fighter next ist extra und hat eine eigenständige Ankündigung gehabt
Gerade den Trailer angeschaut, da ist auch golden axe in 3d und streets of rage auch
Der trailer war von der Tga vor zwei Jahren
Den Trailer total vergessen. Danke
Sehr cool! A: I 2 steht natürlich auch ganz oben auf meiner Liste. Ich hoffe natürlich, dass sie die alten Marken würdevoll wiederbeleben und falls ja, dann auf die Wiederbelebung weiterer Kultmarken – also vergesst bitte eure kultigen Arcades nicht!
Golden Axe, Virtua Fighter, Alien Isolation 2, Jet Set Radio. Sind schon paar Highlights dabei.
Bin gespannt was dabei rauskommt.
Freue mich besonders auf Jet Set Radio.
Golden Axe im Ryse Style wäre famos 😅 wart mal, gab’s vor Jahren nicht einmal ein Wikinger Game von Sega was gut blutig war, müsste ich nochmal nachschauen.
Ansonsten, ja Crazy Taxi und Jet Set Radio sind extrem funny aber muss ich nicht unbedingt nochmal haben, fände ein Shenmue Remake geil und natürlich dringenst Skies of Arcadia, kann ich nicht oft genug wiederholen 😅
Shit mir fällt noch ein Game ein was ein Remake verdient, Gun Valkyrie hat auf jeden Fall ne bessere Steuerung verdient 😅
Alte Klassiker neu aufgelegt, geht eigentlich immer.