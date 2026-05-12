SEGA: Crazy Taxi, Jet Set Radio und weitere Revival-Spiele weiterhin in Entwicklung

SEGA hat bestätigt, dass sich weiterhin mehrere große Revival-Projekte bekannter Kultmarken weiterhin aktiv in Entwicklung befinden.

Dazu gehören unter anderem neue Ableger von Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage sowie Virtua Fighter Next. Zusätzlich befindet sich auch Alien Isolation 2 in Arbeit.

Die Projekte wurden ursprünglich als Teil von SEGAs größerer Strategie angekündigt, klassische Marken zu modernisieren und für eine neue Generation zurückzubringen. Mit der erneuten Bestätigung macht das Unternehmen deutlich, dass die Arbeiten an den Spielen weiterhin voranschreiten – auch, wenn das Super-Game-das Konzept mit AAA-Online-Fokus gestoppt wurde.

Besonders groß ist das Interesse aktuell rund um Crazy Taxi und Jet Set Radio, da beide Reihen seit vielen Jahren keine vollwertigen neuen Hauptspiele mehr erhalten haben. Vor allem Jet Set Radio gilt bis heute als eine der stilprägendsten Marken der Dreamcast-Ära.

Auch Virtua Fighter Next dürfte für Aufmerksamkeit sorgen, nachdem Fans der Fighting-Serie seit langer Zeit auf einen echten neuen Hauptteil warten. Gleichzeitig setzt SEGA mit Golden Axe und Streets of Rage verstärkt auf die Rückkehr klassischer Action-Marken.

Konkrete Release-Termine oder Gameplay-Enthüllungen wurden bislang allerdings weiterhin nicht genannt. Dennoch zeigt die aktuelle Bestätigung, dass SEGA die groß angelegte Wiederbelebung seiner bekanntesten Marken konsequent weiterführt.