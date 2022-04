SEGA: Crazy Taxi- und Jet Set Radio Reboots sollen mit großem Budget entwickelt werden

Autor:, in / SEGA

SEGA will einem Bericht nach Reboots zu Crazy Taxi und Jet Set Radio mit einem großen Budget entwickeln.

So erfolgreich zu sein wie Fortnite wünscht sich ein jeder Publisher und Entwickler. Im Fall von SEGA will man das durch die Entwicklung von Reboots seiner Marken Crazy Taxi und Jet Set Radio erreichen.

Das berichtet Bloomberg und beruft sich auf vertraute Personen.

Für die Umsetzung beider Spielmarken will SEGA viel Geld in die Hand nehmen. Die Big-Budget-Neuauflagen sollen in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen.

Es wären die ersten Spiele der „Super Game“-Initiative, die der japanische Entwickler im letzten Jahr ankündigte.

Zum Bericht passt auch, dass im September letztes Jahr der Art Director von Jet Set-Radio nach fast zehn Jahren wieder zu SEGA zurückgekehrt ist.