SEGA: Definitive Editions könnten Launch-Käufer abschrecken

Immer weniger Umsatz wird bei SEGA mit Neuveröffentlichungen gemacht, was an späteren Definitive Editions liegen könnte, wie man vermutet.

SEGA hat in einer Investorenrunde eingeräumt, dass der Absatz neuer Spiele deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Laut einem Bericht machten Neuveröffentlichungen im jüngsten Quartal nur 17 Prozent der gesamten Verkäufe aus.

Spieler seien zunehmend zurückhaltend beim Kauf von Day-One-Titeln, da sie befürchten, kurz darauf eine „Definitive Edition“ mit vollständigen Inhalten zu verpassen.

Das Unternehmen sieht die Ursachen in mehreren Faktoren: Neben der Preisgestaltung spiele auch die Konkurrenz durch andere Titel im gleichen Genre zum Zeitpunkt des Releases eine Rolle.

Obwohl die Spiele qualitativ hochwertig seien, erreichten sie nicht die erhofften Verkaufszahlen. SEGA selbst warnt daher vor dem Trend von späteren „Definitive Editions“, die das Vertrauen der Käufer in Erstveröffentlichungen schwächen könnten.

Darüber hinaus räumt der japanische Konzern Probleme in seiner Marketingstrategie ein. SEGA habe Schwierigkeiten, die Attraktivität seiner Spiele klar zu kommunizieren, heißt es im Bericht.

Zwar sei die genaue Ursache noch nicht identifiziert, doch das Unternehmen analysiere derzeit, wie es die Wirkung seiner Kampagnen verbessern und die Wahrnehmung seiner Produkte bei Spielern stärken könne.