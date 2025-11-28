SEGA: Definitive Editions könnten Launch-Käufer abschrecken

SEGA hat in einer Investorenrunde eingeräumt, dass der Absatz neuer Spiele deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Laut einem Bericht machten Neuveröffentlichungen im jüngsten Quartal nur 17 Prozent der gesamten Verkäufe aus.
Spieler seien zunehmend zurückhaltend beim Kauf von Day-One-Titeln, da sie befürchten, kurz darauf eine „Definitive Edition“ mit vollständigen Inhalten zu verpassen.
Das Unternehmen sieht die Ursachen in mehreren Faktoren: Neben der Preisgestaltung spiele auch die Konkurrenz durch andere Titel im gleichen Genre zum Zeitpunkt des Releases eine Rolle.
Obwohl die Spiele qualitativ hochwertig seien, erreichten sie nicht die erhofften Verkaufszahlen. SEGA selbst warnt daher vor dem Trend von späteren „Definitive Editions“, die das Vertrauen der Käufer in Erstveröffentlichungen schwächen könnten.
Darüber hinaus räumt der japanische Konzern Probleme in seiner Marketingstrategie ein. SEGA habe Schwierigkeiten, die Attraktivität seiner Spiele klar zu kommunizieren, heißt es im Bericht.
Zwar sei die genaue Ursache noch nicht identifiziert, doch das Unternehmen analysiere derzeit, wie es die Wirkung seiner Kampagnen verbessern und die Wahrnehmung seiner Produkte bei Spielern stärken könne.
9 Kommentare
Ich warne hiermit vor unfertigen und unvollständigen Releases, die das Vertrauen der Käufer in Erstveröffentlichungen schwächen könnten.
Ganz ehrlich, will man jetzt den Kunden vorwerfen, dass sie Spiele erst kaufen, wenn sie fertig sind und nicht mehr 80 bis 130 € kosten?
Ist halt so geworden durch die ganze Dlc Politik, habe auch keine Lust fast doppelt zu bezahlen, wenn ich irgendwann eine komplette Edition für denselben oder niedrigeren Preis bekomme mit gefühlt fast doppelt so vielen Inhalten.
Kommt eben drauf an was man liefert.
Hätten Spiele weniger Bugs und würden einwandfrei bei Release laufen würde sich such mehr verkaufen. Aber seit Jahren ist ja eigentlich jeder Releasekauf das reinste Glücksspiel.
Von der Tatsache das Erweiterungen meist gar keine Erweiterungen sind sondern entweder ins Spiel selbst integriert sind oder eben irgend eine Storyline zu Ende erzählt die nur angeschnitten wurde gar nicht zu reden.
Siehe AC shadows (weitergeführt) oder gar cyberpunk (mitten drin).
Solange man eben nur 3/4 Spiel maximal kauft zu Release überlegt man sich eben irgendwann ob warten und ein ganzes Spiel sogar noch billiger zu kaufen nicht mehr Sinn ergibt.
Tjoar, so ist das halt wenn man Spiele nur noch als Service Games konzipiert, die über Jahre mit kostenpflichtigen Erweiterungen gestreckt werden.
Warum soll ich da noch was Day One holen? Für die Bugs und fehlenden Updates?
Da kann ich auch bissel warten (Monate/Jahre) und bekomme dann ein komplettes Produkt zu nem Sale Preis.
Der zweite Grund, man ist heutzutage nicht auf Day One angewiesen, es erscheinen so viele Spiele, dass jeder einen riesen Backlog hat und dann spielt man erstmal da was von und holt sich während Sales Nachschub. Durch die Masse an Spielen heutzutage könnte man eh nicht alles zum Vollpreis von 90-140€ holen.
Macht einfach n Sega-Abo, dann ist die Release-Qualität egal.
Unterschreib ich tatsächlich genau so.
Ich seh es doch schon an meinem Kaufverhalten.
Jeder von uns hat doch sowieso einen Pile of Shame aus der Hölle.
Wieso soll ich mir dann noch zum Vollpreis meist verbuggte Spiele kaufen wenn ich auch ein 3 Jahre alter Blockbuster samt allen Dlc’s für 29€ bekomme.
Ich habe gar nicht mehr den Anspruch Spiele direkt zu kaufen und immer auf dem laufenden zu sein.
Multiplayer geht bei mir mittlerweile sowieso gegen Null, also fällt das „Aktuell sein müssen“ auch weg.
Es lebt sich deutlich entspannter wenn man seine Käufe nicht nur auf aktuelle Releases beschränkt, sondern von mir aus auch die 5-7 Jahre alten Blockbuster im Sale abgreift.
Irgendwas hat man ja immer mal verpasst obwohl man grundsätzlich Interesse daran hatte.
Was erwarten sie auch.
Zum release zahlt man einen Haufen Kohle für unfertige Spiele und dann entfernt man teilweise Charakter,Skins nur um sie später als DLC anzubieten.
Irgendwann musste es mal beim Kunden klick machen das es sich lohnt zu warten.
schade was aus Sega geworden ist. Sega Rally für die ps3 hab ich damals gesuchtet wie kein anderes renn spiel. Da kommt kein WRC mehr ran.
Ich finde die Aussage zeigt eigentlich nur eines: wie wenig sie die Kundschaft tatsächlich verstehen und den aktuellen Markt. Es sind keine Definitive Editions, und werden es meiner Meinung auch nie sein, sondern:
– wie schon mehrfach erwähnt unfertige und verbuggte Games
– Games die nicht gut genug sind
– Pile of Shame
– die Frage, warum man sich ein Game zum Release kaufen sollte, wenn es 6 Monate später eh nur noch 30€ kostet.
– der hohe Konkurrenzdruck – alleine 2023 gab es 30 Games mit einer Metacritic von 90+. Wie viele davon waren btw von SEGA? ^^
– Fehlender Innovationsdrang bei SEGA. Die meisten Games sind nur versuche bestehende Marken mit irgendwelchen Spinoffs weiter abzumelken. Das klappt nicht ewig…
gibt bestimmt noch weitere Punkte die reinspielen..