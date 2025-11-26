SEGA: Details zu Upgrade-Optionen für Like a Dragon & Yakuza-Reihe

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben heute bekanntgegeben, dass die 20.-Jubiläum-Veröffentlichungen der Like a Dragon & Yakuza-Serie (Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 und Yakuza 0 Director’s Cut) auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam am 8. Dezember Rabatt-Optionen für Spieler beinhalten, die die digitalen Versionen von Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 besitzen.

Damit will man ihnen für ihre unermüdliche Unterstützung der Serie danken.

Nachfolgend findet sich ein Überblick über die Angebote für die einzelnen Titel.

Yakuza 0 Director’s Cut

Yakuza 0 Director’s Cut enthält neu hinzugefügte Zwischensequenzen, den kooperativen Onlinemodus „Rotlicht-Raid“, englische Synchronisierung und neuen Text-Sprachsupport auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch (Brasilien) und Russisch. Das Titellied Bubble, das in der ursprünglichen westlichen Veröffentlichung von Yakuza 0 nicht enthalten war, wurde ebenfalls hinzugefügt. Angebot: Wer die digitale Version von Yakuza 0 für PlayStation 4, Xbox One oder Steam bis zum 8. Dezember, 8:29 Uhr PST besitzt, kann für €14,99 ein Upgrade auf die digitale Version von Yakuza 0 Director’s Cut für PlayStation 5, Xbox Series X|S oder Steam erhalten. Das ist ein erheblicher Rabatt auf den üblichen Preis von €49,99. Der Rabatt gilt nur für folgende Versions-Upgrades von Yakuza 0 auf Yakuza 0 Director’s Cut: PlayStation 4 auf PlayStation 5, Xbox One auf Xbox Series X|S und Steam auf Steam. Preise und Verfügbarkeit können in den einzelnen Regionen abweichen. Speicherdaten werden nicht zwischen Yakuza 0 und Yakuza 0 Director‘s Cut übernommen. Dieses Angebot gilt nicht für Abodienste (PlayStation Plus, Xbox Game Pass) oder physische Versionen von Yakuza 0.

Wer die digitale Version von Yakuza 0 für PlayStation 4, Xbox One oder Steam bis zum 8. Dezember, 8:29 Uhr PST besitzt, kann für €14,99 ein Upgrade auf die digitale Version von Yakuza 0 Director’s Cut für PlayStation 5, Xbox Series X|S oder Steam erhalten. Das ist ein erheblicher Rabatt auf den üblichen Preis von €49,99.

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami enthält hinzugefügten Text-Sprachsupport auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch (Brasilien) und Russisch. Die Songs Receive You [Reborn] und Bleed, die in der ursprünglichen westlichen Veröffentlichung von Yakuza Kiwami nicht enthalten waren, wurden ebenfalls hinzugefügt. Angebot: Wer die digitale Version von Yakuza Kiwami für PlayStation 4 oder Xbox One bis zum 8. Dezember, 8:59 Uhr PST besitzt, kann für €1,99 ein Upgrade auf die digitale Version von Yakuza Kiwami für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S durchführen. Das ist ein erheblicher Rabatt auf den üblichen Preis von €19,99.

Eine Steam-Version von Yakuza Kiwami mit dem hinzugefügten Text-Sprachsupport wird ebenfalls am 8. Dezember um 9:00 Uhr PST veröffentlicht. Infos für alle, die Yakuza Kiwami vor dem 8. Dezember, 9:00 Uhr PST gekauft haben, werden nach der Veröffentlichung der neuen Version bekanntgegeben. Der Rabatt gilt nur für folgende Versions-Upgrades von Yakuza Kiwami: PlayStation 4 auf PlayStation 5 und Xbox One auf Xbox Series X|S. Preise und Verfügbarkeit können in den einzelnen Regionen abweichen. Speicherdaten werden nicht in die neuen Versionen übernommen. Dieses Angebot gilt nicht für Abodienste (PlayStation®Plus, Xbox Game Pass) oder physische Versionen von Yakuza Kiwami.



Yakuza Kiwami 2

Yakuza Kiwami 2 enthält hinzugefügten Text-Sprachsupport auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch (Brasilien) und Russisch. Angebot: Wer die digitale Version von Yakuza Kiwami 2 für PlayStation4 oder Xbox One bis zum 8. Dezember, 9:00 Uhr PST besitzt, kann ein Upgrade auf die digitale Version von Yakuza Kiwami 2 für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S kostenlos durchführen.

Eine Steam-Version von Yakuza Kiwami 2 mit dem hinzugefügten Text-Sprachsupport wird ebenfalls am 8. Dezember, 9:00 Uhr PST, veröffentlicht. Infos für alle, die Yakuza Kiwami 2 vor dem 8. Dezember, 9:00 Uhr PST gekauft haben, werden nach der Veröffentlichung der neuen Version bekanntgegeben.



Der Rabatt gilt nur für folgende Versions-Upgrades von Yakuza Kiwami 2: PlayStation 4 auf PlayStation 5 und Xbox One auf Xbox Series X|S. Preise und Verfügbarkeit können in den einzelnen Regionen abweichen. Speicherdaten werden nicht in die neuen Versionen übernommen. Dieses Angebot gilt nicht für Abodienste (PS Plus, Xbox Game Pass) oder physische Versionen von Yakuza Kiwami 2.



Das Team bedankt sich für die unermüdliche Unterstützung der Like a Dragon & Yakuza-Serie, einschließlich der Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties am 12. Februar 2025 auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Steam.