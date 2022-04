SEGA: Diese vier Sonic-Spiele werden aus allen digitalen Stores entfernt

Autor:, in / SEGA

SEGA gab heute bekannt, dass das Unternehmen die digitalen Versionen der eigenständigen Titel, die im kommenden Spiel Sonic Origins enthalten sein werden, am 20. Mai 2022 vom Markt nehmen wird.

Dazu gehören Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen – Sonic the Hedgehog 1 und 2 werden weiterhin über SEGA AGES auf der Nintendo Switch erhältlich sein und Sonic the Hedgehog 2 wird weiterhin über das SEGA Mega Drive auf Nintendo Switch Online + spielbar sein.

Wer die Spiele vor der Entfernung kauft, der kann sie trotzdem jederzeit weiterhin digital herunterladen. Der Kauf wird ab dem 20. Mai jedoch nicht mehr möglich sein. Wer jetzt noch schnell seine Sammlung vervollständigen will, sollte jetzt hier zuschlagen: