SEGA: Ecco the Dolphin als Markenname angemeldet

SEGA hat Ecco the Dolphin als Markenname angemeldet, was auf eine Wiederbelebung der Marke hindeutet.

Die Wiederbelebung einer alten Spielereihe scheint SEGA in Betracht zu ziehen. Der Videospielentwickler hat in Japan die Markennamen für die Bezeichnungen „Ecco“ und „Ecco the Dolphin“ angemeldet.

Die Anmeldung erfolgte bereits am 27. Dezember, wurde aber erst jetzt öffentlich gemacht.

Ende 2023 startete SEGA eine Reboot-Offensive für zahlreiche Klassiker, wie Crazy Taxi und Golden Axe. Es kommt daher nicht überraschend, wenn Rechte an alten Marken angemeldet bzw. erneuert werden.