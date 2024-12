SEGA: Eigenes Abo-Modell könnte kommen

Autor:, in / SEGA

SEGA kann in vielerlei Hinsicht auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken, darunter dank der Erfolge von Spielen wie dem preisgekrönten Metaphor: RaFantazio, des neuesten Titels der „Like A Dragon“-Reihe und dem bald erscheinenden dritten Teil der „Sonic the Hedgehog“-Kinofilmreihe, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Da ist es fast logisch, dass ein so geschichtsträchtiges Unternehmen über einen eigenen Abo-Service für seine Spiele nachdenkt. So scheint es SEGA-Präsident Shuji Utsumi aktuell zu ergehen. Die Strategie ist denkbar logisch, warum Geld an einen anderen Service wie etwa Xbox Game Pass „verlieren“, wenn man doch selbst den gesamten Gewinn verbuchen könnte?

Die Abo-Modelle verschiedener Anbieter sprießen, ähnlich wie bei den Streamingdiensten im Bereich Film und Fernsehen, wie Pilze aus dem Boden. Das bringt erst einmal bessere Verfügbarkeit und mehr Auswahl alter und neuer Videospiele für die Spieler.

Die Kehrseite ist aber, dass durch eine potenzielle größere Fragmentierung der Videospiellandschaft der Spieler auf immer mehr Kosten sitzen bleibt.

Fest steht, dass bei SEGA nicht alles rosig war, so mussten im Frühjahr dieses Jahres über 240 Mitarbeiter entlassen werden. CEO Utsumi baut darauf, dass eines der nächsten Spiele aus dem Universum des blauen, rasenden Stacheltiers ein echter Hit werden muss, um SEGA wieder zu alter Größe zurückzulenken.

„Der nächste Titel, an dem wir arbeiten, wird ein ziemlich herausforderndes, wirklich aufregendes Spiel.“

Man will sich also auf den Kern der Erfolgshistorie konzentrieren, um SEGA wieder zu größeren Erfolgen zu verhelfen. Dass Qualität bei SEGA großgeschrieben wird, erklärt auch, warum zum Beispiel der Football Manager 2025 auf das kommende Jahr verschoben wurde.

„Ich meine, finanziell kann es die bessere Wahl sein, ein Spiel früher herauszubringen. Aber wir haben uns für ein gewissen Level an Qualität entschieden, dafür, diszipliniert zu bleiben.“

Würdet ihr bei einem Abo für SEGA-Spiele zugreifen? Und würdet ihr ein anderes Abo deswegen kündigen?