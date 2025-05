SEGA: Einblick in das Büro im Herzen von London

Autor:, in / SEGA

Mit dem Video „Inside SEGA’s Brand New London Office“ gewährt SEGA einen exklusiven Einblick in seine neue Arbeitswelt mitten in der britischen Hauptstadt.

Die neue Niederlassung vereint modernes Design mit ikonischen Elementen aus der eigenen Firmengeschichte und spiegelt dabei sowohl die Innovationskraft als auch die kulturelle Identität des Traditionsunternehmens wider.