SEGA: Erster Teaser zu Crazy Taxi heizt Erwartungen an

8 Autor: , in News / SEGA
Übersicht
Image: SEGA

SEGA gibt mit einem ersten Teaser einen Vorgeschmack auf das Comeback von Crazy Taxi.

Mit einem ersten Teaser meldet sich Crazy Taxi zurück und liefert ein klares Signal, dass das Revival der Kultreihe weiter Form annimmt.

Das nur wenige Sekunden lange Video zeigt eine ikonische Taxibeleuchtung, die eingeschaltet wird – ein bewusst schlicht gehaltener, aber symbolischer Hinweis darauf, dass die Reihe erneut Fahrgäste aufnehmen wird.

Bereits zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, mehrere klassische Marken neu aufleben zu lassen. Neben Crazy Taxi gehören dazu unter anderem Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage sowie ein neues Virtua Fighter. Auch Alien Isolation 2 befindet sich in Entwicklung und unterstreicht die breit angelegte Strategie.

Der aktuelle Teaser fügt sich in diese Initiative ein und deutet darauf hin, dass SEGA schrittweise weitere Details preisgeben dürfte. Besonders mit Blick auf das kommende Summer Game Fest im Juni liegt eine größere Enthüllung nahe.

Ob es sich dabei um Gameplay, einen längeren Trailer oder konkrete Informationen zum Spiel handelt, bleibt offen – die erste Aufmerksamkeit ist dem Comeback von Crazy Taxi jedoch bereits sicher.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu SEGA

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 53555 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.05.2026 - 13:33 Uhr

    Bin gespannt auf weitere Videos/Informationen zu Crazy Taxi. Freue mich darauf. 🙂

    0
  5. Robilein 1270790 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.05.2026 - 13:42 Uhr

    Oh man bin ich gespannt drauf. Die Reihe hat einen Platz in meinem Herzen. Habe es geliebt. Und der Soundtrack erst🥰🥰🥰

    0
  8. NES Hero 3340 XP Beginner Level 2 | 22.05.2026 - 14:18 Uhr

    Ja, die Dreamcast war eine super Konsole. Leider bekam sie nicht die Aufmerksamkeit welche sie verdient hat. War schon ein richtig gutes Stück Technik.

    0

Hinterlasse eine Antwort