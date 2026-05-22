SEGA: Erster Teaser zu Crazy Taxi heizt Erwartungen an

Mit einem ersten Teaser meldet sich Crazy Taxi zurück und liefert ein klares Signal, dass das Revival der Kultreihe weiter Form annimmt.
Das nur wenige Sekunden lange Video zeigt eine ikonische Taxibeleuchtung, die eingeschaltet wird – ein bewusst schlicht gehaltener, aber symbolischer Hinweis darauf, dass die Reihe erneut Fahrgäste aufnehmen wird.
Bereits zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, mehrere klassische Marken neu aufleben zu lassen. Neben Crazy Taxi gehören dazu unter anderem Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage sowie ein neues Virtua Fighter. Auch Alien Isolation 2 befindet sich in Entwicklung und unterstreicht die breit angelegte Strategie.
Der aktuelle Teaser fügt sich in diese Initiative ein und deutet darauf hin, dass SEGA schrittweise weitere Details preisgeben dürfte. Besonders mit Blick auf das kommende Summer Game Fest im Juni liegt eine größere Enthüllung nahe.
Ob es sich dabei um Gameplay, einen längeren Trailer oder konkrete Informationen zum Spiel handelt, bleibt offen – die erste Aufmerksamkeit ist dem Comeback von Crazy Taxi jedoch bereits sicher.
— Crazy Taxi (@crazytaxi) May 21, 2026
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt auf weitere Videos/Informationen zu Crazy Taxi. Freue mich darauf. 🙂
So langsam kann man auch mehr zeigen.
War das früher einfach nur cool, ich habe es geliebt
Bin ready für mehr.
Oh man bin ich gespannt drauf. Die Reihe hat einen Platz in meinem Herzen. Habe es geliebt. Und der Soundtrack erst🥰🥰🥰
Da kommen alte Dreamcast Erinnerungen hoch.
Oh, voll spannend.
Ja, die Dreamcast war eine super Konsole. Leider bekam sie nicht die Aufmerksamkeit welche sie verdient hat. War schon ein richtig gutes Stück Technik.