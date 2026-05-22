SEGA: Erster Teaser zu Crazy Taxi heizt Erwartungen an

SEGA gibt mit einem ersten Teaser einen Vorgeschmack auf das Comeback von Crazy Taxi.

Mit einem ersten Teaser meldet sich Crazy Taxi zurück und liefert ein klares Signal, dass das Revival der Kultreihe weiter Form annimmt.

Das nur wenige Sekunden lange Video zeigt eine ikonische Taxibeleuchtung, die eingeschaltet wird – ein bewusst schlicht gehaltener, aber symbolischer Hinweis darauf, dass die Reihe erneut Fahrgäste aufnehmen wird.

Bereits zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, mehrere klassische Marken neu aufleben zu lassen. Neben Crazy Taxi gehören dazu unter anderem Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage sowie ein neues Virtua Fighter. Auch Alien Isolation 2 befindet sich in Entwicklung und unterstreicht die breit angelegte Strategie.

Der aktuelle Teaser fügt sich in diese Initiative ein und deutet darauf hin, dass SEGA schrittweise weitere Details preisgeben dürfte. Besonders mit Blick auf das kommende Summer Game Fest im Juni liegt eine größere Enthüllung nahe.

Ob es sich dabei um Gameplay, einen längeren Trailer oder konkrete Informationen zum Spiel handelt, bleibt offen – die erste Aufmerksamkeit ist dem Comeback von Crazy Taxi jedoch bereits sicher.