Mit den beiden Sonic-Filmen Sonic the Hedgehog und Sonic the Hedgehog 2 konnte SEGA in den letzten Jahren große Erfolge an den Kinokassen erzielen. Ein dritter Teil ist bereits für Dezember 2024 geplant und eine Live-Action-Serie mit Knuckles als Hauptrolle soll ebenfalls erscheinen.

Dass auch Filmadaptionen zu anderen beliebten Marken des japanischen Unternehmens möglich sind, erklärten SEGA Sammy CEO Haruki Satomi und CFO Koichi Fukazawa in einer im Zuge der Veröffentlichung der SEGA-Jahresergebnisse abgehaltenen Fragerunde:

„Wir würden gerne Herausforderungen außerhalb der Sonic-IP annehmen, sollte sich die Gelegenheit ergeben.“ „Wenn wir das Timing der Spielveröffentlichungen auf die Veröffentlichung von Filmen abstimmen können, wäre das aus der Marketing-Perspektive äußerst effektiv, und es gibt auch erhebliche Vorteile, wie die Steigerung des Bekanntheitsgrades unserer IP und die Erhöhung der Anzahl der Berührungspunkte für die Kunden, wie wir es mit dem Sonic-Film erreicht haben.“