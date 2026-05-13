SEGA: Große Pläne für mehrere Kultreihen und neue Spiele enthüllt

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Image: SEGA / SEGA Logo

SEGA stellt im Rahmen der aktuellen Finanzberichte die nächsten Projekte und Serienpläne vor.

SEGA hat im Rahmen seiner aktuellen Sega Sammy Finanzberichte einen Ausblick auf mehrere kommende Projekte und Serienpläne gegeben und dabei eine Reihe bekannter Marken hervorgehoben.

Im Fokus stehen unter anderem neue oder fortgesetzte Arbeiten an Titeln wie Stranger Than Heaven, Persona 4 Revival, Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage, Jet Set Radio sowie Virtua Fighter Project. Zusätzlich wurde ein neues Alien Isolation-Projekt erwähnt.

Damit bestätigt SEGA erneut die breite Wiederbelebung klassischer Marken sowie die Weiterentwicklung bestehender Franchises über mehrere Genres hinweg.

Besonders im Bereich der Revival-Titel zeigt sich weiterhin ein klarer Trend, bekannte Serien neu zu interpretieren und für moderne Plattformen zurückzubringen. Reihen wie Jet Set Radio, Crazy Taxi oder Streets of Rage zählen dabei zu den auffälligsten Rückkehrern, die seit Jahren von Fans gefordert werden.

Auch neue Projekte wie Stranger Than Heaven und Persona 4 Revival unterstreichen die Mischung aus neuen IPs und bekannten Marken, mit der SEGA aktuell seine Portfolio-Strategie erweitert.

Konkrete Release-Zeiträume oder Gameplay-Details wurden im Rahmen der Finanzdaten jedoch nicht genannt. Dennoch zeigt die Übersicht, dass sich zahlreiche Projekte in aktiver Entwicklung befinden und langfristig auf neue Plattformen vorbereitet werden.

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33 Kommentare Added

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  4. Mech77 114575 XP Scorpio King Rang 2 | 13.05.2026 - 14:46 Uhr

    Bringt bitte noch mehr Klassiker, vor allem eure guten alten Shoot ‚em Ups, eure Arcade-Klassiker und die guten Games aus der Dreamcast-Ära!

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