SEGA: Große Pläne für mehrere Kultreihen und neue Spiele enthüllt

SEGA hat im Rahmen seiner aktuellen Sega Sammy Finanzberichte einen Ausblick auf mehrere kommende Projekte und Serienpläne gegeben und dabei eine Reihe bekannter Marken hervorgehoben.
Im Fokus stehen unter anderem neue oder fortgesetzte Arbeiten an Titeln wie Stranger Than Heaven, Persona 4 Revival, Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage, Jet Set Radio sowie Virtua Fighter Project. Zusätzlich wurde ein neues Alien Isolation-Projekt erwähnt.
Damit bestätigt SEGA erneut die breite Wiederbelebung klassischer Marken sowie die Weiterentwicklung bestehender Franchises über mehrere Genres hinweg.
Besonders im Bereich der Revival-Titel zeigt sich weiterhin ein klarer Trend, bekannte Serien neu zu interpretieren und für moderne Plattformen zurückzubringen. Reihen wie Jet Set Radio, Crazy Taxi oder Streets of Rage zählen dabei zu den auffälligsten Rückkehrern, die seit Jahren von Fans gefordert werden.
Auch neue Projekte wie Stranger Than Heaven und Persona 4 Revival unterstreichen die Mischung aus neuen IPs und bekannten Marken, mit der SEGA aktuell seine Portfolio-Strategie erweitert.
Konkrete Release-Zeiträume oder Gameplay-Details wurden im Rahmen der Finanzdaten jedoch nicht genannt. Dennoch zeigt die Übersicht, dass sich zahlreiche Projekte in aktiver Entwicklung befinden und langfristig auf neue Plattformen vorbereitet werden.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kein neues Space Channel 5.. 😢
Freu mich aber auf Persona 4
Ist Persona nicht von jemand anderem? Atlus oder so!?
Dachte ich auch oder sind die vielleicht nur Publisher??
Chris & @drfreak666
Jop, wie schon beim Original – Atlus und Sega.
Atlus ist für die Entwicklung zuständig (P-Studio) und ist auch Publisher in Japan. Das weltweite Publishing übernimmt hingegen Sega.
Hab’s nur in Kommentar mit aufgenommen, weil es im Artikel erwähnt wurde ^^
Danke, wieder was gelernt 🙂
Seamen wäre auch wieder geil😅
Keine Racing Games? 🙁
Ja, das ist schade, ein SEGA Rally wäre cool.
Oder Daytona oder Scud Race oder gleich eine Arcade Classics-Collection.
Ich sags hier nochmal, Skies of Arcadia….
Könnten wenigstens mal Remaster davon bringen 😮💨
Gerüchte um Remaster/Remake gab’s ja auch schon.
Würde ich auch feiern.
Bringt bitte noch mehr Klassiker, vor allem eure guten alten Shoot ‚em Ups, eure Arcade-Klassiker und die guten Games aus der Dreamcast-Ära!
Bei Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage, Jet Set Radio würde ich zu fort zuschlagen.