SEGA: Jubiläums-Offensive zu Sonics 35. Geburtstag

Zum 35. Jubiläum von Sonic The Hedgehog beginnt für euch ein besonderes Jahr, denn SEGA feiert den blauen Igel mit einem großen Programm, das weit über einen einfachen Rückblick hinausgeht.

Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1991 hat Sonic mit seiner Geschwindigkeit und seinem unverwechselbaren Stil nicht nur die Gaming‑Landschaft geprägt, sondern sich zu einem globalen Entertainment‑Phänomen entwickelt.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten veröffentlichte SEGA einen Jubiläumstrailer, der die Highlights aus dreieinhalb Jahrzehnten Sonic‑Geschichte in Szene setzt und die Vorfreude auf das kommende Jahr anheizt.

SEGA plant ein umfangreiches Jubiläumsjahr, das Fans weltweit zusammenbringen soll. Digitale Beiträge beleuchten die Entwicklung der Marke über die Jahrzehnte hinweg, während Community‑Events und Fan‑Treffen für persönliche Begegnungen sorgen.

Ergänzt wird das Programm durch exklusive Kooperationen, limitierte Merchandise‑Kollektionen, Pop‑up‑Museen, Kunstausstellungen und Live‑Konzerte. Ein neuer Podcast soll zusätzlich Einblicke in Sonics Vergangenheit und Zukunft liefern und das Jubiläum um eine weitere Facette erweitern.

Marcella Churchill, Vice President of SEGA/ATLUS Brand Marketing, betonte die Bedeutung dieses Meilensteins und sprach von einem Jahr voller Erlebnisse, das die Community enger zusammenbringen soll. Der Blick richtet sich dabei nicht nur auf die lange Geschichte des Franchises, sondern auch auf die kommenden Entwicklungen, die Sonic weiter wachsen lassen sollen.

Im Laufe des Jahres folgen weitere Ankündigungen, neue Inhalte und zusätzliche Kooperationen. Auf der offiziellen Jubiläumsseite findet ihr fortlaufend aktuelle Informationen, Medien und Updates rund um die Feierlichkeiten zu Sonic The Hedgehog.