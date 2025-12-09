SEGA: KI-Nutzung nur in dafür geeigneten Fällen

SEGA möchte bei der Entwicklung von Videospielen nur in dafür geeigneten, sorgfältig geprüften Fällen, KI einsetzen.

Während einer Q & A-Session anlässlich der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurden Führungskräfte von SEGA zu den stetig steigenden Entwicklungskosten befragt.

Genauer gesagt, ob man gewillt sei, den vorherrschenden Trend zu größeren Projekten mitzugehen, oder stattdessen Ausschau nach effizienteren Entwicklungsmethoden.

SEGA spricht sich in seiner Antwort für letzteres aus und bringt dazu den Einsatz von KI ins Spiel. Allerdings versichert man, nur in wirklich geeigneten Fällen während der Entwicklung KI-Tools einzusetzen:

„Anstatt dem Trend zur groß angelegten Entwicklung vollständig zu folgen, werden wir auch Effizienzsteigerungen anstreben, beispielsweise durch den Einsatz von KI“, heißt es in der offiziellen Antwort des Unternehmens. „Da die Einführung von KI jedoch in kreativen Bereichen wie der Charaktererstellung auf starken Widerstand stoßen kann, werden wir sorgfältig geeignete Anwendungsfälle prüfen, beispielsweise die Rationalisierung von Entwicklungsprozessen.“