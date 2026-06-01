SEGA: Leak nennt Persona in Fortnite, neues Sonic-Modell und mehr

Ein umfangreicher Insider-Leak sorgt derzeit für Gesprächsstoff unter SEGA-Fans. Der Informant hatte zuvor bereits einen Ausschnitt eines unveröffentlichten Jet Set Radio-Trailers veröffentlicht und gilt deshalb für viele Beobachter als zumindest teilweise glaubwürdige Quelle. Offiziell bestätigt wurde keine der nun genannten Informationen.

Im Rahmen einer Fragerunde äußerte sich der Insider zu mehreren bekannten Marken von SEGA und Atlus. Demnach soll Persona künftig Teil von Fortnite werden. Konkrete Details zu möglichen Charakteren oder Inhalten wurden allerdings nicht genannt.

Auch zur Sonic the Hedgehog-Reihe machte der Leaker mehrere Aussagen. Seinen Informationen zufolge seien für dieses Jahr weitere Ankündigungen geplant. Zudem habe er von einem neuen Sonic-Modell gehört, das er als deutliche Verbesserung gegenüber bisherigen Darstellungen beschrieb. Gerüchte über einen möglichen Fortnite-Auftritt von Sonic könne er hingegen nicht mit ausreichender Sicherheit bestätigen.

Für Jet Set Radio nannte der Insider eine neue Figur namens Sierra. Darüber hinaus befinde sich ein größerer Trailer in Arbeit, der unabhängig von dem bereits geleakten Videomaterial veröffentlicht werden soll.

Auch Ace Attorney soll laut den Angaben noch in diesem Jahr eine neue Ankündigung erhalten. Konkrete Hinweise auf den Umfang oder die Art des Projekts wurden nicht genannt.

Neben diesen Informationen veröffentlichte der Leaker zudem ein angeblich geleaktes Bild zum neuen Streets of Rage. Weitere Aussagen betreffen mehrere laufende Projekte innerhalb des SEGA-Konzerns.

So soll sich eine Nintendo Switch 2-Version von Metaphor: ReFantazio in Entwicklung befinden. Außerdem behauptet der Insider, dass das neue Crazy Taxi vor dem kommenden Jet Set Radio erscheinen werde.

Darüber hinaus soll sich Phantasy Star Online 3 in Entwicklung befinden. Für das kommende Jahr sei angeblich außerdem ein neues Puyo Puyo geplant.

Besonders interessant für Persona-Fans dürfte eine Aussage zu Persona 6 sein. Auf die Frage nach einer weiblichen Hauptfigur antwortete der Insider lediglich mit „gewissermaßen“, ohne weitere Details zu nennen.

Zusätzlich veröffentlichte er ein angeblich geleaktes Bild, das Hatsune Miku als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten von Persona 5: The Phantom X zeigen soll.

Da sämtliche Informationen aus einer einzigen Fragerunde stammen und bislang keine offizielle Bestätigung vorliegt, sollten die Angaben mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden. Sollte sich der Insider jedoch erneut als zuverlässige Quelle erweisen, könnten Fans von SEGA und Atlus in den kommenden Monaten mit einer Reihe größerer Ankündigungen rechnen.