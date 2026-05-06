SEGA: LEGO SEGA Mega Drive Spielkonsole enthüllt

Ein neues Sammlerset bringt die klassische SEGA Mega Drive als detailreiches Modell zurück, nachdem The LEGO Group gemeinsam mit SEGA die ikonische Konsole offiziell vorgestellt hat.
Das Modell orientiert sich optisch stark am Original und lässt sich wahlweise als Mega Drive oder als Genesis-Version aufbauen. Abnehmbare Controller sowie dekorative Aufkleber gehören ebenfalls zum Set und unterstreichen den Fokus auf Authentizität.
Laut den Entwicklern stand insbesondere die originalgetreue Nachbildung der charakteristischen Form und Details der Konsole im Mittelpunkt, um sowohl Nostalgie als auch den kreativen Anspruch eines LEGO-Bausets zu vereinen. Gleichzeitig soll das Modell die Bedeutung der Konsole für die Gaming-Geschichte widerspiegeln und Fans eine neue Möglichkeit bieten, sich mit diesem Erbe auseinanderzusetzen.
Das Set erscheint am 1. Juni 2026 zu einem Preis von 39,99 Euro.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Preis geht in Ordnung. Kaufen werde ich es aber nicht. ✌🏻
Huch, 39,99€.. wurde da ne 1 vor vergessen?
Aber gut, sieht auch recht klein aus.
Das ist für Fans eine gute Sache.
Nice. Und gar nicht mit dem üblichen LEGO Preisaufschlag versehen.
Da muss Lego ein Fehler bei der Position des Kommas unterlaufen sein, der Preis sollte ursprünglich 399 Euro lauten 😜
Beste Konsole ever
Nein. Das ist und bleibt die Dreamcast 😛
Nein, das ist und bleibt der Super Nintendo, Punkt😝
Faszinierend. Drei Kommentare, drei unterschiedliche Meinungen🤣
Am ende erzählt hier der nächste was von Atari ^^