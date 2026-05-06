SEGA: LEGO SEGA Mega Drive Spielkonsole enthüllt

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Image: SEGA / SEGA Logo

LEGO bringt SEGA Mega Drive als detailreiches Modell zurück!

Ein neues Sammlerset bringt die klassische SEGA Mega Drive als detailreiches Modell zurück, nachdem The LEGO Group gemeinsam mit SEGA die ikonische Konsole offiziell vorgestellt hat.

Das Modell orientiert sich optisch stark am Original und lässt sich wahlweise als Mega Drive oder als Genesis-Version aufbauen. Abnehmbare Controller sowie dekorative Aufkleber gehören ebenfalls zum Set und unterstreichen den Fokus auf Authentizität.

Laut den Entwicklern stand insbesondere die originalgetreue Nachbildung der charakteristischen Form und Details der Konsole im Mittelpunkt, um sowohl Nostalgie als auch den kreativen Anspruch eines LEGO-Bausets zu vereinen. Gleichzeitig soll das Modell die Bedeutung der Konsole für die Gaming-Geschichte widerspiegeln und Fans eine neue Möglichkeit bieten, sich mit diesem Erbe auseinanderzusetzen.

Das Set erscheint am 1. Juni 2026 zu einem Preis von 39,99 Euro.

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22 Kommentare Added

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  2. Homunculus 305820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.05.2026 - 08:27 Uhr

    Huch, 39,99€.. wurde da ne 1 vor vergessen?
    Aber gut, sieht auch recht klein aus.

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  5. I Legend l 35695 XP Bobby Car Raser | 06.05.2026 - 09:33 Uhr

    Da muss Lego ein Fehler bei der Position des Kommas unterlaufen sein, der Preis sollte ursprünglich 399 Euro lauten 😜

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