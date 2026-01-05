SEGA: Mitbegründer David Rosen im Alter von 95 Jahren gestorben

SEGA Games und ikonische Arcade‑Hits wie Periscope und Monaco GP prägen bis heute die Gaming‑Historie, und genau hier beginnt die Geschichte von David Rosen, dessen Wirken die Entwicklung von SEGA entscheidend formte.

Mit dem später weltbekannten Sonic the Hedgehog schaffte SEGA schließlich den Sprung vom Arcade‑Giganten zum Konsolen‑Schwergewicht.

David Rosen, gebürtig aus New York City und einer der ursprünglichen Gründer von SEGA Games im Japan der Nachkriegszeit, ist am ersten Weihnachtstag in seinem Haus in den Hollywood Hills verstorben. Nach Angaben seines Sprechers Brad Callaway war er im Kreis seiner Familie, als er friedlich einschlief.

Gemeinsam mit Marty Bromley, Ray Lamaire, Dick Dodderer und weiteren amerikanischen Auswanderern baute er Service Games auf, aus dem später SEGA hervorging, und legte damit den Grundstein für eine der prägendsten Marken der Branche.

SEGA entwickelte sich unter seiner Mitwirkung zu einem führenden Hersteller früher Arcade‑Automaten. Rosen selbst trieb vor allem die Expansion in den nordamerikanischen Markt voran, den SEGA bereits in den 1960er‑Jahren erschloss.

Als sich Partner wie Bromley im Laufe der Zeit zurückzogen, wurde Rosen zunehmend zum Gesicht des Unternehmens, das durch neue Produkte und strategische Finanzschritte zeitweise sogar Teil des Gulf+Western‑Konzerns wurde.

Mit seinen Wurzeln im Arcade‑Geschäft fand SEGA schließlich den Weg in den Heimkonsolenmarkt, wo Sonic the Hedgehog auf zahlreichen Systemen zu einer der bekanntesten Figuren der Gaming‑Welt wurde.

Rosens Bedeutung für die Coin‑Machine‑Industrie brachte ihm einen Platz in der Hall of Fame der AAMA ein, zudem wurde er bei einem Man of the Year‑Dinner der zugehörigen Stiftung in Las Vegas geehrt.