SEGA: Mögliche Rückkehr von zwei Klassikern

Wer in der goldenen Zeit der 16-Bit Konsolen aufgewachsen ist, sollte zumindest die SEGA Genesis noch kennen. In Europa wurde die Konsole als SEGA Mega Drive vertrieben, um der neuen Konkurrenz in Form des Super Nintendo die Stirn bieten zu können.

Mit Altered Beast erschuf Makoto Uchida, welcher auch die Golden Axe Reihe entwickelte, ein neues, Pop-Kultur-Phänomen, was noch heute seine Fans um sich scharrt und für viele Designer als Inspiration gilt. Die Mischung aus Side-Scroller und Beat-em-Up war zu seiner Zeit etwas Neues, was in der Form bislang nicht existierte. Nach seiner Premiere in den Arcade-Hallen, portierte man das Spiel schnell auf das SEGA Mega Drive, wo es ein Systemseller wurde.

Gunstar Heroes erschien wesentlich später, erhielt dadurch aber nicht weniger Lorbeeren. Das Spiel von Masato Maegawa, welcher Castlevania Fans ein Begriff sein sollte, entwickelte das Run-N-Gun-Spiel als neue Alternative zu Contra. Sehr schnell wuchs das Franchise so weit an, dass der Titel auf Sonys PlayStation portiert wurde, sowie später auch auf den 3DS aus dem Hause Nintendo. Gunstar Heroes erhielt im Laufe der Zeit weitere Umsetzungen auf die Xbox 360, PlayStation 2 und 3, Nintendo Wii sowie auf den PC.

Beide Klassiker werden offenbar laut einem Interview eine Neuauflage erhalten. Im XboxEra Podcast versicherte der Host, Nick Baker, dass SEGA daran arbeitet. Beide Spiele sollen noch einmal auf der aktuellen Generation aufleben, ob es sich dabei um ein einfaches Remaster handelt oder ob man die Klassiker mit einem vollständigen Remake neu auf den Markt bringt, konnte er allerdings sagen.