SEGA: Neue Sonic The Hedgehog Retrogeräte vorgestellt

Image: SEGA

Für Gamer und Sammler stellt SEGA neue Sonic The Hedgehog Retrogeräte vor.

SEGA of America und My Arcade bringen eine coole neue Reihe von Retro-Videospielgeräten mit Sonic The Hedgehog auf den Markt. Diese mit Spannung erwartete Zusammenarbeit zelebriert SEGAs legendäres Gaming-Erbe und bietet gleichzeitig innovative Designs für Gamer und Sammler.

Die Kollektion umfasst den Sonic the Hedgehog Mighty Player (UVP 119,99 $) und den Sonic the Hedgehog Joystick Player (UVP 59,99 $).

Mit dieser coolen neuen Produktreihe, die ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich ist, setzt My Arcade seine Mission fort, Retro-Gaming einem modernen Publikum näherzubringen und gleichzeitig SEGAs legendäres Gaming-Erbe zu würdigen.

Sonic The Hedgehog Mighty Player

Tragbare Retro-Spielkonsole

  • UVP: 119,99 $
  • Offiziell lizenzierte, voll spielbare Titel
  • Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic Spinball und Sonic 3D Blast
  • Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay
  • Wiederaufladbarer Akku mit bis zu sechs Stunden Spielzeit
  • Klassische Holzkonstruktion
Sonic The Hedgehog Joystick Player

Tragbare Retro-Spielkonsole mit großem Joystick

  • UVP: 59,99 $
  • Offiziell lizenzierte, voll spielbare Titel
  • Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2
  • Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay
  • Stromversorgung über 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bei Amazon.de für 59,99€ bestellen

