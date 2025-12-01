SEGA: Neue Sonic The Hedgehog Retrogeräte vorgestellt

SEGA of America und My Arcade bringen eine coole neue Reihe von Retro-Videospielgeräten mit Sonic The Hedgehog auf den Markt. Diese mit Spannung erwartete Zusammenarbeit zelebriert SEGAs legendäres Gaming-Erbe und bietet gleichzeitig innovative Designs für Gamer und Sammler.
Die Kollektion umfasst den Sonic the Hedgehog Mighty Player (UVP 119,99 $) und den Sonic the Hedgehog Joystick Player (UVP 59,99 $).
Mit dieser coolen neuen Produktreihe, die ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich ist, setzt My Arcade seine Mission fort, Retro-Gaming einem modernen Publikum näherzubringen und gleichzeitig SEGAs legendäres Gaming-Erbe zu würdigen.
Sonic The Hedgehog Mighty Player
Tragbare Retro-Spielkonsole
- UVP: 119,99 $
- Offiziell lizenzierte, voll spielbare Titel
- Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic Spinball und Sonic 3D Blast
- Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay
- Wiederaufladbarer Akku mit bis zu sechs Stunden Spielzeit
- Klassische Holzkonstruktion
- Bei Amazon.de bestellen (wird nachgereicht)
Sonic The Hedgehog Joystick Player
Tragbare Retro-Spielkonsole mit großem Joystick
- UVP: 59,99 $
- Offiziell lizenzierte, voll spielbare Titel
- Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2
- Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay
- Stromversorgung über 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei Amazon.de für 59,99€ bestellen
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hat sicher so seine Fans das Teil 😉.