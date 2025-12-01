SEGA: Neue Sonic The Hedgehog Retrogeräte vorgestellt

Für Gamer und Sammler stellt SEGA neue Sonic The Hedgehog Retrogeräte vor.

SEGA of America und My Arcade bringen eine coole neue Reihe von Retro-Videospielgeräten mit Sonic The Hedgehog auf den Markt. Diese mit Spannung erwartete Zusammenarbeit zelebriert SEGAs legendäres Gaming-Erbe und bietet gleichzeitig innovative Designs für Gamer und Sammler.

Die Kollektion umfasst den Sonic the Hedgehog Mighty Player (UVP 119,99 $) und den Sonic the Hedgehog Joystick Player (UVP 59,99 $).

Mit dieser coolen neuen Produktreihe, die ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich ist, setzt My Arcade seine Mission fort, Retro-Gaming einem modernen Publikum näherzubringen und gleichzeitig SEGAs legendäres Gaming-Erbe zu würdigen.

Sonic The Hedgehog Mighty Player

Tragbare Retro-Spielkonsole

UVP: 119,99 $

Offiziell lizenzierte, voll spielbare Titel

Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic Spinball und Sonic 3D Blast

Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay

Wiederaufladbarer Akku mit bis zu sechs Stunden Spielzeit

Klassische Holzkonstruktion

Bei Amazon.de bestellen (wird nachgereicht)

Sonic The Hedgehog Joystick Player

Tragbare Retro-Spielkonsole mit großem Joystick

UVP: 59,99 $

Offiziell lizenzierte, voll spielbare Titel

Enthält: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2

Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay

Stromversorgung über 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bei Amazon.de für 59,99€ bestellen