SEGA: Neues Virtua Fighter in Entwicklung

Der letzte Teil der Arcade-Kampfspielreihe Virtua Fighter liegt mit 18 Jahren schon ziemlich lange zurück. 2006 erschien mit Virtua Fighter 5 der bisher letzte Teil.

SEGA belebt das Franchise aber offenbar wieder, denn der Entwickler bestätigt in einem Interview die Entwicklung eines weiteren Spiels.

Gegenüber VGC sagte Justin Scarpone in seiner Funktion als Executive VP and SEGAs Head of Global Transmedia Group: „Wir haben also gerade eine Reihe von Titeln in Entwicklung, die in diesen Bereich fallen, die wir letztes Jahr bei den Game Awards angekündigt haben: Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, und wir haben ein weiteres Virtua Fighter in Entwicklung. All das ist also sehr aufregend. Und in bestimmten Fällen machen wir auch Zeichentrickserien oder Live-Action-Filme, um das zu ergänzen und Teil dieser Roadmaps zu sein.“