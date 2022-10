SEGA: Phantasy Star Regisseurin Rieko Kodama verstorben

Fans hatten in den Credits Mega Drive Mini 2 den Tribut an Rieko Kodama entdeckt, SEGA bestätigte nun, dass sie verstorben ist.

Eine Pionierin der Spielentwicklung ist mit Rieko Kodama verstorben, wie SEGA Producer Yosuke Oskunari auf Nachfrage von Fans bestätigte, nachdem diese den Tribut in den Credits des Mega Drive Mini 2 gelesen hatten.

Yuji Naka, der in der Vergangenheit mit Kodama an Phantasy Star und Sonic gearbeitet hatte, schrieb einen kurzen Nachruf auf Twitter, so gab er bekannt, dass er sehr gute Erinnerung an die Zusammenarbeit mit ihr habe. Er habe an Totenwache sowie Beerdigung teilgenommen und konnte nicht glauben, wie plötzlich ihr Tod kam. Er bete dafür, dass ihre Seele in Frieden ruhen kann.

Rieko Kodama, anfangs auch als Phoenix Rie bekannt, begann ihre Karriere Mitte der 1980er Jahre, zunächst als Grafikdesignerin. Später war sie als Produzentin und Regisseurin tätig. Sie war an der Entwicklung von Sonic the Hedgehog und Skies of Arcadia beteiligt. Am bekanntesten ist sie aber für ihre Arbeit an der Phantasy Star-Serie, für Phantasy Star IV führte sie Regie.

Kodama war bekannt dafür, dass sie sich nicht in die Öffentlichkeit drängte und die Anerkennung an das Team weitergab. In einem Interview hatte sie gesagt, dass sie in den 30 Jahren in der Spieleindustrie nie das Gefühl hatte, als Frau benachteiligt zu werden, sie sei bei SEGA nie anders behandelt worden als Männer.

Phantasy Star zeichnete sich dadurch aus, dass es eines der wenigen Spiele mit einer weiblichen Protagonistin war. Als Frau sei es ihr wichtig gewesen, weibliche Charaktere zu erschaffen, die nicht nur gerettet werden mussten und mit denen sich Menschen beider Geschlechter identifizieren können.

Bis in die 2010er Jahre war sie in der Spielebranche aktiv. Ihre 35-jährige Karriere dient als Inspiration für viele Frauen, die ihr folgen werden.