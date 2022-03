SEGA: Sammelstatuen von Sonic the Hedgehog vorgestellt

Autor:, in / SEGA

Sonic-Fans können ab sofort die neuen Sonic Mini Icons-Figuren bestellen. Diese gibt es in drei Varianten: Classic Edition, Grau und Blau.

SEGA of America hat sich mit Neamedia Icons zusammengetan und eine Reihe sammelbarer Statuen entworfen. Die brandneuen Sonic the Hedgehog-Statuen sind 13 Zentimeter groß und können jetzt für €39.99 vorbestellt werden, und zwar in drei Farbvarianten: Classic Sonic, Sonic Grau und Sonic Blau.

Die Sonic the Hedgehog-Sammelstatuen wurden vom berühmten 90er-Look des blauen Blitzes inspiriert. Die Posen der Statuen zeigen Sonics rebellischen und doch warmherzigen Charakter und drücken damit jene wichtigen Eigenschaften aus, die Sonic zu dem machen, was er ist. Ein erhobener Finger, ein freches Grinsen und rote Turnschuhe – das Design dieser Figur ist zeitlos, dynamisch und stylisch.

Fans der Retro-Spiele und Fans der modernen Abenteuer haben gezeigt, dass der blaue Igel mehr ist als nur ein Videospielheld: Er ist ein zeitloser Held und hat sich diesen Status redlich verdient. Mit diesen Statuen können seine Fans ihn gebührend feiern.

Die Sonic the Hedgehog-Statuen von Neamedia Icons lassen sich hier vorbestellen.