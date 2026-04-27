SEGA: SEGA Universe startet Offensive mit Reboots klassischer IPs

SEGA Universe markiert eine neue Strategie zur Wiederbelebung klassischer Marken und erweitert ikonische IPs in neue Entertainment-Formate.

SEGA hat ein umfassendes neues Projekt unter dem Namen SEGA Universe angekündigt, das die Rückkehr und Neuausrichtung zahlreicher klassischer Marken in den Fokus rückt.

Nachdem das Unternehmen zuvor bereits die Wiederbelebung von Jet Set Radio und Crazy Taxi bestätigt hatte, wird das Konzept nun deutlich erweitert und umfasst zahlreiche weitere bekannte IPs aus der eigenen Geschichte.

Unter dem Slogan „No old, stay gold“ räumt SEGA ein, dass im Zuge verschiedener Epochen einige Marken an Sichtbarkeit verloren haben. Genau diese sollen nun wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und in neue Entertainment-Formate überführt werden.

Das SEGA Universe geht dabei über klassische Spiele hinaus. Laut offiziellen Angaben werden auch Bereiche wie Film, Musik, Mode und weitere Unterhaltungsformen als mögliche Erweiterungen der Marken geprüft.

Ein begleitendes Video zeigt erste konzeptionelle Ansätze, darunter neue Merchandise-Linien zu Serien wie NiGHTS und Sakura Wars sowie eine stilisierte Stadtlandschaft mit Referenzen zu klassischen SEGA-Titeln wie Rent A Hero und OutRun.

Im Zentrum der Initiative steht eine breite Auswahl an klassischen Franchises, darunter Fantasy Zone, OutRun, Streets of Rage, Rent A Hero, Guardian Heroes, NiGHTS, Dynamite Deka, Sakura Wars und SGGG. Zusätzlich bietet die Plattform Zugriff auf ausgewählte Musikstücke aus den Soundtracks dieser Titel, die von Arcade-Ära bis hin zur Dreamcast-Generation reichen.

Parallel dazu schreitet die Entwicklung einzelner Reboots bereits voran. Das neue Jet Set Radio wird als Open-World-Erlebnis beschrieben, in dem soziale Dynamiken wie das Gewinnen von Fans und das Erschaffen einer Bewegung zentrale Rollen spielen. Gleichzeitig kursieren Hinweise auf eine Fortnite-ähnliche Struktur sowie mögliche Shooter-Elemente, während ein Remake des Originals ebenfalls in Planung sein soll.

Crazy Taxi wird ebenfalls neu aufgelegt und als massiv multiplayerfähiges Open-World-Spiel beschrieben, das laut Stellenanzeigen eine „Theme-Park-ähnliche“ Struktur besitzen soll.

Offizielle Release-Termine stehen weiterhin aus. Laut früheren Berichten war für Jet Set Radio ein möglicher Release im Jahr 2026 angedacht, während Crazy Taxi für 2027 erwartet wird. Beide Projekte sollen zudem für Nintendo Switch 2, PC und weitere Konsolen erscheinen.