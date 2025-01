SEGA: Skies of Arcadia als Markenname angemeldet

In Japan hat sich SEGA den Markennamen zum Spiel Skies of Arcadia bzw. Eternal Arcadia gesichert.

Für ein Rollenspiel hat SEGA in Japan den Markenschutz angemeldet. Für Skies of Arcadia, in Japan unter dem Namen Eternal Arcadia bekannt, wurden am 16. Januar die Rechte beantragt.

Möglicherweise erhält das JRPG ein Remaster oder wird durch die Reboot-Offensive von SEGA neu aufgelegt.

Gerüchte zu einem Remaster von Skies of Arcadia gab es bereits im März 2023.