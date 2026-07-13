SEGA: Sonic entscheidet über Zukunft – Präsident spricht offen über Erfolge und Enttäuschungen

Sonic bleibt für SEGA weit mehr als nur eine erfolgreiche Videospielmarke. Präsident Shuji Utsumi bezeichnet den blauen Igel als Symbol des Unternehmens und macht deutlich, dass dessen Erfolg einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des gesamten Konzerns hat.

In einem aktuellen Statement erklärte Utsumi: „Sonic existiert gewissermaßen als Symbol für SEGA. Wenn Sonic erfolgreich ist, dann wird auch das gesamte Unternehmen erfolgreich sein. Tatsächlich wurden einige Entwicklungen überhaupt erst möglich, weil der Sonic-Film so erfolgreich war. Wir hoffen, diesen Erfolg auch auf unsere anderen Marken übertragen zu können.“

Der Erfolg der Sonic the Hedgehog-Kinofilme habe demnach zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, von denen künftig auch weitere SEGA-Franchises profitieren sollen.

Sonic Racing: CrossWorlds blieb hinter den Erwartungen

Neben den positiven Entwicklungen sprach Utsumi auch über das vergangene Geschäftsjahr und räumte ein, dass Sonic Racing: CrossWorlds die internen Verkaufsziele nicht erreichen konnte.

„Ich denke, das vergangene Jahr war ziemlich schwierig. Wie bereits erwähnt, gab es Herausforderungen rund um Rovio, und wir wollten die weltweite Expansion der Sonic-Marke vorantreiben, haben unser Ziel jedoch nicht erreicht. Das neue Sonic-Spiel war gut gemacht und ehrlich gesagt hätte ich mir höhere Verkaufszahlen gewünscht. Deshalb arbeiten wir nun an Maßnahmen, um die Verkaufsstärke jedes einzelnen Titels zu erhöhen.“

Nach den schwächeren Ergebnissen will SEGA künftig stärker daran arbeiten, das Vermarktungspotenzial seiner Veröffentlichungen zu verbessern.

Sonic bleibt das Aushängeschild von SEGA

Die Aussagen des SEGA-Präsidenten unterstreichen die zentrale Bedeutung von Sonic the Hedgehog für den Publisher.

Während die Marke weiterhin als wichtigster Botschafter des Unternehmens gilt, soll ihr Erfolg künftig auch anderen Spielereihen zugutekommen.

Gleichzeitig macht Utsumi deutlich, dass SEGA trotz erfolgreicher Filme und einer starken Markenbekanntheit die Verkaufsentwicklung einzelner Spiele weiterhin kritisch bewertet und entsprechende Maßnahmen für zukünftige Veröffentlichungen ergreifen möchte.