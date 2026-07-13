SEGA: Sonic entscheidet über Zukunft – Präsident spricht offen über Erfolge und Enttäuschungen

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Image: SEGA

Sonic bleibt laut Präsident Shuji Utsumi der Schlüssel zum Unternehmenserfolg.

Sonic bleibt für SEGA weit mehr als nur eine erfolgreiche Videospielmarke. Präsident Shuji Utsumi bezeichnet den blauen Igel als Symbol des Unternehmens und macht deutlich, dass dessen Erfolg einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des gesamten Konzerns hat.

In einem aktuellen Statement erklärte Utsumi: „Sonic existiert gewissermaßen als Symbol für SEGA. Wenn Sonic erfolgreich ist, dann wird auch das gesamte Unternehmen erfolgreich sein. Tatsächlich wurden einige Entwicklungen überhaupt erst möglich, weil der Sonic-Film so erfolgreich war. Wir hoffen, diesen Erfolg auch auf unsere anderen Marken übertragen zu können.“

Der Erfolg der Sonic the Hedgehog-Kinofilme habe demnach zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, von denen künftig auch weitere SEGA-Franchises profitieren sollen.

Sonic Racing: CrossWorlds blieb hinter den Erwartungen

Neben den positiven Entwicklungen sprach Utsumi auch über das vergangene Geschäftsjahr und räumte ein, dass Sonic Racing: CrossWorlds die internen Verkaufsziele nicht erreichen konnte.

„Ich denke, das vergangene Jahr war ziemlich schwierig. Wie bereits erwähnt, gab es Herausforderungen rund um Rovio, und wir wollten die weltweite Expansion der Sonic-Marke vorantreiben, haben unser Ziel jedoch nicht erreicht. Das neue Sonic-Spiel war gut gemacht und ehrlich gesagt hätte ich mir höhere Verkaufszahlen gewünscht. Deshalb arbeiten wir nun an Maßnahmen, um die Verkaufsstärke jedes einzelnen Titels zu erhöhen.“

Nach den schwächeren Ergebnissen will SEGA künftig stärker daran arbeiten, das Vermarktungspotenzial seiner Veröffentlichungen zu verbessern.

Sonic bleibt das Aushängeschild von SEGA

Die Aussagen des SEGA-Präsidenten unterstreichen die zentrale Bedeutung von Sonic the Hedgehog für den Publisher.

Während die Marke weiterhin als wichtigster Botschafter des Unternehmens gilt, soll ihr Erfolg künftig auch anderen Spielereihen zugutekommen.

Gleichzeitig macht Utsumi deutlich, dass SEGA trotz erfolgreicher Filme und einer starken Markenbekanntheit die Verkaufsentwicklung einzelner Spiele weiterhin kritisch bewertet und entsprechende Maßnahmen für zukünftige Veröffentlichungen ergreifen möchte.

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15 Kommentare Added

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  1. Katanameister 496400 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.07.2026 - 09:21 Uhr

    Schade eigentlich, Sonic Racing Crossworlds macht einen wirklich guten Eindruck.

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  3. Ash2X 354100 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.07.2026 - 10:01 Uhr

    Die VKs von Crossworlds waren ja eigentlich nicht schlecht, bei Superstars könnte ich es nachvollziehen.
    Aber gut, nachdem Frontiers sehr erfolgreich war…

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    • Devilsgift 153605 XP God-at-Arms Silber | 13.07.2026 - 10:27 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Ich hab Sonic Racing auch noch nicht gekauft, finde aber Sega hat doch so viel mehr zu bieten als Sonic. Auf Crazy Taxi freue ich mich richtig.

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  4. AnCaptain4u 280945 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.07.2026 - 10:21 Uhr

    Grundsätzlich bin ich neugierig bzgl Sonic Racing aber um es mal eben alleine zu spielen, zahle ich halt keinen Vollpreis.
    Wenn ich wie bei Mario Kart auch ständig Freunde hätten, die bei entsprechenden Runden oder Abenden auch mal dabei sind, ja gerne.
    Aber das ist bei Sonic Racing leider nicht der Fall.
    Daher warte ich noch, bis ich es mal günstig abgreifen kann.

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  5. Davki90 11740 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.07.2026 - 10:26 Uhr

    Sonic Racing Crossworlds, war vielleicht etwas zu teuer und bot im Vergleich zu Mario Kart 8 / World, deutlich weniger Inhalt, besonders, was Strecken und Spielmodi angeht.

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  6. cengiz 4055 XP Beginner Level 2 | 13.07.2026 - 10:47 Uhr

    Uns ist Sonic Racing bislang noch zu teuer gewesen, vorallem mit dem Season Pass.

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  7. GERxJOHNNY 104090 XP Elite User | 13.07.2026 - 10:48 Uhr

    Sonic hat mich damals in die Welt der Videospiele eingeführt auf dem Sega Master System 2. Aber mit den neueren Videospielen konnte ich irgendwie nicht viel anfangen

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  9. Captain Satan 129520 XP Man-at-Arms Onyx | 13.07.2026 - 12:30 Uhr

    Wenn Sonic so wichtig ist frag ich mich warum dann kein neues 2D oder 3D Abendteuer kommt???
    Nintendo hält es auch nicht für nötig ein neues Mario Abendteuer zu machen da könnte Sega jetzt Konkurrenzlos klotzen.

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