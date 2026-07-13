SEGA: Sonic entscheidet über Zukunft – Präsident spricht offen über Erfolge und Enttäuschungen

Sonic bleibt für SEGA weit mehr als nur eine erfolgreiche Videospielmarke. Präsident Shuji Utsumi bezeichnet den blauen Igel als Symbol des Unternehmens und macht deutlich, dass dessen Erfolg einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des gesamten Konzerns hat.
In einem aktuellen Statement erklärte Utsumi: „Sonic existiert gewissermaßen als Symbol für SEGA. Wenn Sonic erfolgreich ist, dann wird auch das gesamte Unternehmen erfolgreich sein. Tatsächlich wurden einige Entwicklungen überhaupt erst möglich, weil der Sonic-Film so erfolgreich war. Wir hoffen, diesen Erfolg auch auf unsere anderen Marken übertragen zu können.“
Der Erfolg der Sonic the Hedgehog-Kinofilme habe demnach zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, von denen künftig auch weitere SEGA-Franchises profitieren sollen.
Sonic Racing: CrossWorlds blieb hinter den Erwartungen
Neben den positiven Entwicklungen sprach Utsumi auch über das vergangene Geschäftsjahr und räumte ein, dass Sonic Racing: CrossWorlds die internen Verkaufsziele nicht erreichen konnte.
„Ich denke, das vergangene Jahr war ziemlich schwierig. Wie bereits erwähnt, gab es Herausforderungen rund um Rovio, und wir wollten die weltweite Expansion der Sonic-Marke vorantreiben, haben unser Ziel jedoch nicht erreicht. Das neue Sonic-Spiel war gut gemacht und ehrlich gesagt hätte ich mir höhere Verkaufszahlen gewünscht. Deshalb arbeiten wir nun an Maßnahmen, um die Verkaufsstärke jedes einzelnen Titels zu erhöhen.“
Nach den schwächeren Ergebnissen will SEGA künftig stärker daran arbeiten, das Vermarktungspotenzial seiner Veröffentlichungen zu verbessern.
Sonic bleibt das Aushängeschild von SEGA
Die Aussagen des SEGA-Präsidenten unterstreichen die zentrale Bedeutung von Sonic the Hedgehog für den Publisher.
Während die Marke weiterhin als wichtigster Botschafter des Unternehmens gilt, soll ihr Erfolg künftig auch anderen Spielereihen zugutekommen.
Gleichzeitig macht Utsumi deutlich, dass SEGA trotz erfolgreicher Filme und einer starken Markenbekanntheit die Verkaufsentwicklung einzelner Spiele weiterhin kritisch bewertet und entsprechende Maßnahmen für zukünftige Veröffentlichungen ergreifen möchte.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schade eigentlich, Sonic Racing Crossworlds macht einen wirklich guten Eindruck.
Die beste Sonic Zeit für mich waren die Spiele in 2D .
Die VKs von Crossworlds waren ja eigentlich nicht schlecht, bei Superstars könnte ich es nachvollziehen.
Aber gut, nachdem Frontiers sehr erfolgreich war…
Ich hab Sonic Racing auch noch nicht gekauft, finde aber Sega hat doch so viel mehr zu bieten als Sonic. Auf Crazy Taxi freue ich mich richtig.
Bei Outrun würde ich nicht nein sagen
Outrun 2 war so herausragend…
Outrun würde ich auch nehmen . Und Jet Set Radio . Und Space Channel 5
Ich bin wirklich gespannt ob Crazy Taxi heute noch so gut funktioniert, aber ich bin mal vorsichtig optimistisch 😄
Ich hatte beim Trailer auf jeden Fall Gänsehaut pur, das Feeling war wieder da. Ich hoffe sehr das sie es nicht versauen
Grundsätzlich bin ich neugierig bzgl Sonic Racing aber um es mal eben alleine zu spielen, zahle ich halt keinen Vollpreis.
Wenn ich wie bei Mario Kart auch ständig Freunde hätten, die bei entsprechenden Runden oder Abenden auch mal dabei sind, ja gerne.
Aber das ist bei Sonic Racing leider nicht der Fall.
Daher warte ich noch, bis ich es mal günstig abgreifen kann.
Sonic Racing Crossworlds, war vielleicht etwas zu teuer und bot im Vergleich zu Mario Kart 8 / World, deutlich weniger Inhalt, besonders, was Strecken und Spielmodi angeht.
Uns ist Sonic Racing bislang noch zu teuer gewesen, vorallem mit dem Season Pass.
Sonic hat mich damals in die Welt der Videospiele eingeführt auf dem Sega Master System 2. Aber mit den neueren Videospielen konnte ich irgendwie nicht viel anfangen
Wie wäre es mit Sonic Generation 2, Sonic Mania 2 und Sonic Adventures 3?
Wenn Sonic so wichtig ist frag ich mich warum dann kein neues 2D oder 3D Abendteuer kommt???
Nintendo hält es auch nicht für nötig ein neues Mario Abendteuer zu machen da könnte Sega jetzt Konkurrenzlos klotzen.