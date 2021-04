SEGA: Spielzeug-Partnerschaft führt Sonic the Hedgehog-Kollektion ein

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) gab eine Vertragsverlängerung mit SEGA of America, Inc. für die Classic- und Modern-Versionen der Sonic the Hedgehog-Kollektion bekannt, wodurch JAKKS als einer der globalen Partner der Franchise erhalten bleibt.

JAKKS wird ab 2022 weltweit Spielzeugprodukte der Marke Sonic the Hedgehog entwerfen, herstellen, vermarkten und verkaufen. Die erneuerte Vereinbarung umfasst die Rechte zur Produktion von Action-Figuren, Playsets, Fahrzeugen, Plüsch und anderen Sammelobjekten.

Die JAKKS-Linie von Sonic the Hedgehog-Merchandise verzeichnet seit ihrer Einführung im Jahr 2019 einen beispiellosen Erfolg mit Produkteinführungen bei großen Einzelhändlern im Laden und online. Die 4-Zoll-Figuren, die die modernen und klassischen Versionen von Sonic nachbilden, waren ein sofortiger Hit bei Fans aller Altersgruppen, die nach neuen Möglichkeiten suchten, die Marke zu erleben.

Die Einführung der 2,5-Zoll-Figuren und des Green Hill Zone-Spielsets im letzten Herbst brachte ganz neue Möglichkeiten zum Spielen und Nachstellen der Action in dieser ikonischen Zone aus den Videospielen.

„Unsere Sonic the Hedgehog-Produktlinie kommt bei Einzelhändlern und Fans durchweg gut an, und wir freuen uns, mit SEGA weiterhin innovative Spielzeuge zu entwickeln, die auf globaler Ebene Anklang finden“, so Craig Drobis, Senior Vice President of Marketing bei JAKKS Pacific, Inc. „Unsere Sonic-Figuren, -Spielsets und -Plüschfiguren haben seit Beginn unserer Partnerschaft mit SEGA ein konstantes Umsatzwachstum verzeichnet. Es gibt weitere großartige Produkte, die in diesem Herbst und in den kommenden Jahren veröffentlicht werden.“

„JAKKS Pacific war in den letzten zwei Jahren ein wichtiger Partner bei der Umsetzung unserer Vision von einzigartigen, qualitativ hochwertigen Sonic-Sammelfiguren, und wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit JAKKS Pacific zu erweitern, während wir in das nächste Jahrzehnt dieser Marke eintreten“, erklärt Alex Gomez, Licensing Director bei SEGA of America. „Die neue Kollektion wird den Sonic-Spaß mit Merchandise, das an kommende Projekte gebunden ist, auf ein neues Niveau heben und den blauen Wirbelwind sowohl in seiner klassischen und modernen Form zeigen, mit etwas Besonderem für Sonic-Fans jeder Generation.“