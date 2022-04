SEGA: Super Game-Plan besteht aus mehreren Spielen und möglichen NFTs

Autor:, in / SEGA

Im Sommer letzten Jahres hat SEGA einen Ausblick in die Zukunftspläne gegeben und den Plan für ein ‚Super Game‘ enthüllt. Der Plan sieht vor, innerhalb der nächsten fünf Jahre ein Super Game zu entwickeln, wie es noch keins zuvor gab.

Im November wurde das ganze noch einmal präzisiert, indem man bekannt gab, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, hauptsächlich um deren Cloud-Technologien namens Azure mitzubenutzen. Die Cloud wird bei diesem Spiel eine wichtige Rolle spielen, da man beabsichtigt global und plattformübergreifend zu entwickeln.

Die neuen Nachrichten zu SEGAs ‚Super Game‘ verdichten das Lagebild hinsichtlich der Begriffe global und plattformübergreifend.

SEGAs Executive VP Shuji Utsumi berichtete in einem Interview mit der Webseite für Personalgewinnung von SEGA Japan: „SEGA bietet ein breites Feld an spielbarem Content, inklusive Hardware und Arcade Inhalten, was durch verschiedene Technologien ermöglicht wird. Wir haben ‚Super Game‘ als die Entwicklung von AAA-Titeln definiert, welche die Grenzen von SEGAs gesamten verschiedenen Technologien durchbricht und wir werden daran arbeiten, dieses Ziel innerhalb unseres Fünf-Jahres-Plans zu erreichen.“

Weiterhin erklärte er: „Es sind einige Spiele im Rahmen des ‚Super Game‘ in Entwicklung, während die Titel sich alle unterscheiden, gibt es keinen Zweifel daran, dass sie alle interaktive Games sein werden, die über den Rahmen traditioneller Spiele hinaus gehen.“

Shuji Utsumi ging auch auf den Begriff des Gamers ein und wie er sich im Laufe der Zeit geändert habe. Er spricht davon, dass man früher als Gamer galt, wenn man Videospiele gespielt hat, während man heute schon zu diesem erlesen Kreis der Auserwählten gehört, wenn man sich nur anschaut wie andere Leute spielen, z.B. über Twitch oder ähnliche Plattformen. SEGA sieht demnach auch in Streamingdiensten Plattformen, die vom ‚Super Game‘ bedient und interaktiv genutzt werden sollten.

Er definierte vier Punkte, die man erfüllen müsse, um von einem ‚Super Game‘ sprechen zu können:

Multiplattform Globale Multi-Linguale Entwicklung Weltweite, zeitgleiche Veröffentlichung AAA-Spiele (Plural)

Im Moment arbeiten an diesem Mega-Projekt, laut Aussage von SEGAs general Manager Katsuya Hisai, etwa 50 Leute an der Initiierung, man erwarte aber, dass es mehrere Hundert bis zum Abschluss des Projektes werden. Als Budget stehen umgerechnet etwa 882 Millionen Dollar zur Entwicklung aller ‚Super Game‘-Titel zur Verfügung. Solche Werte sind jedoch selten fixiert und können sich noch ändern, falls unvorhergesehene Umstände eintreten.

Neben dem Nutzen der Cloud, schließe man mittlerweile auch die Einführung von NFTs nicht aus. Wir berichteten bereits darüber, dass SEGA die Nutzung von NFTs bei negativer Wahrnehmung nicht weiter verfolgen würde, daran hat sich scheinbar etwas geändert.

All diese Informationen bringen wenig Licht ins Dunkle, worum sich das ganze dreht und in welcher Form ihr die Super-Spiele genießen dürft, wenn es so weit ist. Spannend ist es aber alle mal und wir werden euch wie gewohnt informieren, sobald es etwas Neues gibt.