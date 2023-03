SEGA: Takashi Iizuka wird zum Sonic Creative Officer befördert

Seit den frühen 1990er Jahren gehört Takashi Iizuka bei SEGA zum beliebten Sonic Franchise. Damals begann er als Designer an Sonic the Hedgehog 3 zu arbeiten und baute das Sonic Team in den USA auf. Als Director war er in den folgenden Jahren für Sonic Adventure 2, Sonic Heroes und Shadow the Hedgehog verantwortlich.

Mit den Spielen Sonic Origins und Sonic Frontiers sowie einer Netflix-Serie erreichte Sonic im letzten Jahr einen neuen Höhepunkt.

Jetzt steht für Iizuka eine Beförderung an.

Am heutigen Dienstag hieß es vom Mutterkonzern Sega Sammy Holdings in einer Nachricht an die Investoren, dass Iizuka als Sonic Creative Officer bei Sega of America gewählt wurde.

Seine neue wird er ab dem 1. April übernehmen.

Offen bleibt bisher die Frage, ob Iizuka weiterhin Team Sonic leitet oder eine neue Führung übernehmen wird.