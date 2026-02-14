SEGA: Übernahme der Angry-Birds-Macher zahlte sich nicht aus

SEGA korrigiert seine Erwartungen an den Angry‑Birds‑Macher drastisch nach unten und schreibt einen großen Teil der Rovio‑Übernahme ab.

In seinem aktuellen Finanzbericht meldet Sega Sammy eine deutliche Wertberichtigung auf die Übernahme von Rovio, dem Studio hinter Angry Birds. Von den ursprünglich rund 776 Millionen Dollar, die Sega 2023 für das finnische Unternehmen zahlte, wurden nun etwa 200 Millionen Dollar abgeschrieben.

Der Konzern begründet diesen Schritt damit, dass die Profitabilität des mobilen Geschäfts deutlich unter den Erwartungen geblieben sei.

SEGA hatte Rovio im September 2023 vollständig übernommen, um seine Position im Mobile‑Segment zu stärken. Das Unternehmen lobt weiterhin die Entwicklungs‑ und Betriebskompetenzen des Studios, verweist jedoch auf ein Marktumfeld, das sich schneller verändert habe als erwartet. Neue große Titel seien in kurzer Zeit erschienen, während der Wettbewerb um Nutzerakquise spürbar intensiver geworden sei.

Laut Bericht konnte Rovio seine ursprünglich geplanten Geschäftsziele nicht wie vorgesehen vorantreiben. Die erwartete Ertragskraft sei hinter die Prognosen zurückgefallen, weshalb der buchhalterische Wert der Übernahme nun nach unten korrigiert wurde.

Der sogenannte „recoverable amount“ liege deutlich unter dem Kaufpreis, was die Abschreibung notwendig gemacht habe.

Durch die Wertanpassung sinkt Rovios bilanzieller Wert auf etwa 578 Millionen Dollar. SEGA spricht in diesem Zusammenhang von außergewöhnlichen Verlusten und passt seine operative Ergebnisprognose entsprechend an.

Die Übernahme sollte ursprünglich SEGAs Mobile‑Strategie langfristig stärken. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, wie stark der globale Markt für mobile Spiele unter Druck steht und wie schnell sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern können.