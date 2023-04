SEGA: Übernahme von Rovio für 706 Millionen Euro

Die SEGA Corporation, eine Tochtergesellschaft der SEGA SAMMY HOLDINGS, hat offiziell bekannt gegeben, ein Übernahmeangebot zum Erwerb von Rovio Entertainment durchzuführen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland ist für mobile Spiele (Angry Birds) bekannt. Das Angebot erfolgt durch SEGAs hundertprozentige britische Tochtergesellschaft SEGA Europe Limited.

Im Rahmen des Übernahmeangebots möchte SEGA alle ausstehenden Aktien und Optionen von Rovio zu 9,25 EUR pro Aktie und 1,48 EUR pro Option erwerben, d.h. insgesamt 706 Millionen EUR (ca. 103.680 Millionen ¥).

Haruki Satomi, President and Group CEO, Representative Director of SEGA SAMMY HOLDINGS, sagte über Übernahme: „Auf dem schnell wachsenden globalen Spielemarkt hat der Markt für mobile Spiele ein besonders hohes Potenzial, und es war das langfristige Ziel von SEGA, seine Expansion in diesem Bereich zu beschleunigen. Ich freue mich, eine solche Transaktion mit Rovio ankündigen zu können, einem Unternehmen, dem das weltweit beliebte Spiel „Angry Birds“ gehört und das viele qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt, die die branchenführenden Entwicklungs- und Betriebskapazitäten des Unternehmens für mobile Spiele unterstützen. In der Vergangenheit hat SEGA, stellvertretend für die „Sonic the Hedgehog“-Serie, unzählige Videospiele für verschiedene Plattformen veröffentlicht. Ich bin zuversichtlich, dass durch die Kombination der Marken, der Charaktere, der Fangemeinde sowie der Unternehmenskultur und -funktionalität beider Unternehmen erhebliche Synergieeffekte entstehen werden.“