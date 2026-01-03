SEGA: Unternehmen blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück und stimmt Fans auf 2026 ein

SEGA veröffentlicht Year‑in‑Review‑Video und bedankt sich für die Unterstützung im Jahr 2025.

SEGA hat ein Year‑in‑Review‑Video für 2025 veröffentlicht und nutzt den Jahresabschluss, um auf die wichtigsten Aktivitäten und Projekte der vergangenen Monate zurückzublicken.

Die Zusammenfassung fasst zentrale Entwicklungen des Unternehmens zusammen und hebt hervor, was SEGA im Laufe des Jahres erreicht und umgesetzt hat. Der Rückblick dient gleichzeitig als Übergang in das kommende Jahr und markiert den Abschluss eines ereignisreichen Zeitraums.

Zum Ende des Videos bedankt sich SEGA bei der Community für die anhaltende Unterstützung im Jahr 2025 und richtet den Blick auf 2026.

Die Botschaft soll Vorfreude auf kommende Projekte wecken und zeigt, dass das Unternehmen bereits an neuen Inhalten und Plänen für das nächste Jahr arbeitet. Der Ausblick unterstreicht, dass SEGA auch 2026 eine aktive Rolle in der Gaming‑Landschaft einnehmen wird.