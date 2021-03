SEGA: Unternehmen führt Publisher-Rangliste von Metacritic an

Metacritic hat seine Publisher-Rangliste für 2021 veröffentlicht. Das Ranking umfasst dabei ausschließlich Unternehmen, welche 2020 mindestens fünf verschiedene Titel veröffentlichten.

Folgende vier Faktoren wurden für die Bewertung berücksichtigt: Durchschnittlicher Metascore, Abschneiden der einzelnen Spiele mit guten Bewertungen, Abschneiden der einzelnen Spiele mit schlechten Bewertungen, Anzahl der großartigen Titel (Metascore 90+).

Für viele wahrscheinlich etwas überraschend, liegt SEGA auf Platz eins der Rangliste. Seinen Platz an der Sonne hat der japanische Publisher insbesondere den beiden Titeln Persona 5 Royal und Yakuza 0 zu verdanken, welche beide einen Metascore von über 90 erreichen konnten.

Das Podium wird durch den Indie-Publisher Annapurna Interactive auf Platz zwei und Capcom (Resident Evil 3 Remake. Devil May Cry: Special Edition, Monster Hunter World: Iceborne) auf Platz drei komplettiert.

Viele große und umsatzstarke Unternehmen wie Electronic Arts (Platz 21) oder Take-Two (Platz 22) schaffen es nicht auf die oberen Plätze. Das kürzlich von Microsoft übernommene Bethesda erreicht den 16. Platz, Ubisoft steht auf 14, Square Enix verpasst die Top Ten knapp und pendelt sich auf dem elften Platz ein.

Während Nintendo auf Platz neun rangiert schnappt sich Microsoft dank Ori Will of The Wisps und dem Microsoft Flight Simulator den sechsten Platz und muss sich somit Activision-Blizzard (Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 und Crash Bandicoot 4: It’s About Time) um einen Platz geschlagen geben.

SONY (The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Demon‘s Souls, Dreams) landet auf Platz vier. Das schlechte Abschneiden von Predator: The Hunting Grounds verhindert dabei ein besseres Abschneiden des Microsoft-Konkurrenten.