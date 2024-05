SEGA: Ursprüngliche Yakuza-Pitches abgeschmettert

Fraglos ist die Yakuza-Reihe, die mittlerweile unter dem Namen Like a Dragon läuft, eine der bekanntesten, erfolgreichsten und langlebigsten Marken aus dem Hause SEGA.

Doch anfangs wäre fast alles anders gekommen, wie Segas ehemaliger Chief Creative Officer Toshihiro Nagoshi im Gespräch mit Weekly Ochiai verrät. So wurden in den frühen 2000ern die ersten Pitches von SEGA regelrecht abgeschmettert.

Als Grund dafür nennt Nagoshi Segas damalige Schwierigkeiten, Spiele zu veröffentlichten, die sich weltweit gut verkaufen konnten. Dem damit verbundenen neuen Ansatz, attraktive Spiele für die Masse zu entwickeln, konnte Yakuza nicht standhalten:

„Dies führte zu einer Denkweise, die darauf abzielte, Spiele zu entwickeln, die die Massen ansprechen würden, Spiele, die sich überall und an jeden verkaufen ließen.“

„Aber diese Denkweise führte nicht wirklich zu einer Lösung, und ich sah, wie viele Spielvorschläge allmählich verwässert wurden, weil die Produzenten sich beugten, um die Dinge so zu ändern, wie das Management es ihnen befahl.“

„Natürlich wurde es [Yakuza] komplett abgelehnt. Schließlich stand es im völligen Widerspruch zu dem, was ich über die Anziehungskraft auf die Massen gesagt habe. Kinder würden es nicht spielen können, und es war weder für Frauen noch für ein Publikum in Übersee geeignet. In diesem Sinne gab es keine Möglichkeit, es ohne Widerstand zu genehmigen.“