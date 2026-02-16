SEGA: Vater von Mega Drive, Saturn und Dreamcast stirbt mit 77 Jahren

Hideki Sato, einer der prägenden Ingenieure der Videospielgeschichte und Architekt fast aller SEGA‑Konsolen, ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Die japanische Spielewelt trauert um Hideki Sato, den Mann, der wie kaum ein anderer die DNA von SEGA geprägt hat. Laut dem japanischen Magazin Beep21 verstarb Sato am vergangenen Wochenende im Alter von 77 Jahren.

Der Einfluss Satos auf die Videospielgeschichte ist kaum zu überschätzen: Er war maßgeblich an der Entwicklung nahezu jeder SEGA‑Konsole beteiligt – vom Master System über Mega Drive/Genesis bis hin zu Saturn und Dreamcast.

Sato trat bereits 1971 in das Unternehmen ein und arbeitete sich über Jahrzehnte hinweg zu einer der wichtigsten technischen Stimmen SEGAs hoch. Zwischen 2001 und 2003 war er sogar Präsident des Unternehmens, bevor er 2008 endgültig ausschied.

In Interviews blickte Sato immer wieder auf die enge Verbindung zwischen SEGAs Arcade‑Erbe und seinen Heimkonsolen zurück. Die ersten Schritte im Konsolenmarkt seien ein Sprung ins Ungewisse gewesen, erinnerte er sich – der SC‑3000 war SEGAs erstes 8‑Bit‑Gerät und entstand zu einer Zeit, in der das Unternehmen ausschließlich Arcade‑Automaten baute.

Besonders stolz war Sato auf den Mega Drive, SEGAs erfolgreichste Heimkonsole. Die Idee, die damals modernste 16‑Bit‑Technologie aus den Arcades ins Wohnzimmer zu bringen, war ein mutiger Schritt – und einer, der SEGA weltweit bekannt machte. Der günstiger gewordene Motorola‑68000‑Chip machte das Projekt schließlich möglich.

Auch beim Dreamcast, SEGAs letzter Konsole, war Sato federführend. Das Gerät sollte „Play and Communication“ vereinen – ein Konzept, das seiner Zeit voraus war. Der integrierte Modem‑Support, die vernetzten VMUs und sogar frühe Pläne für Handy‑Konnektivität zeigten, wie visionär Sato dachte.

Gleichzeitig war er sich bewusst, dass SEGA im Marketing mit den damaligen „Bit‑Wars“ mithalten musste – weshalb man die Konsole als „128‑Bit‑System“ bewarb, obwohl der SH‑4‑Prozessor technisch 64‑Bit war.

Mit Satos Tod verliert die Branche einen der großen Ingenieure ihrer Frühzeit – einen Mann, dessen Arbeit Millionen Spieler geprägt hat und dessen Ideen bis heute in modernen Konsolen nachhallen.