SEGA: Vier geheime Spiele für Tokyo Game Show 2025

Auf der offiziellen Website zur Tokyo Game Show 2025 sind nun vier Platzhalter für bisher unangekündigte Spiele von SEGA aufgetaucht.

Unter der Rubrik der geplanten Exponate werden diese lediglich mit „Coming Soon“ gekennzeichnet, ohne weitere Details preiszugeben. Damit heizt SEGA die Spekulationen rund um mögliche Enthüllungen auf der größten japanischen Gaming-Messe weiter an.

Für Fans könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass mehrere große Ankündigungen bevorstehen. In der Vergangenheit nutzte SEGA die Tokyo Game Show regelmäßig, um neue Projekte, Remakes klassischer Serien oder Fortsetzungen beliebter Marken zu präsentieren. Die Möglichkeit reicht von Neuauflagen bekannter Retro-Franchises bis hin zu völlig neuen IPs, die erstmals einem größeren Publikum vorgestellt werden.

Mit der Präsenz von SEGA auf der TGS 2025 dürfen Besucher und Spieler weltweit also mit spannenden Neuigkeiten rechnen. Ob es sich bei den vier Titeln um neue Ableger legendärer Reihen wie Sonic, Yakuza oder Virtua Fighter handelt oder ob SEGA gänzlich neue Wege geht, bleibt vorerst geheim. Klar ist jedoch, dass die Tokyo Game Show 2025 ein zentrales Event für die Zukunftspläne des Unternehmens darstellen wird.