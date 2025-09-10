SEGA: Vier geheime Spiele für Tokyo Game Show 2025

8 Autor: , in News / SEGA
Übersicht
Image: SEGA / SEGA Logo

TGS 2025: SEGA teasert vier noch unangekündigte Titel für die Messe an!

Auf der offiziellen Website zur Tokyo Game Show 2025 sind nun vier Platzhalter für bisher unangekündigte Spiele von SEGA aufgetaucht.

Unter der Rubrik der geplanten Exponate werden diese lediglich mit „Coming Soon“ gekennzeichnet, ohne weitere Details preiszugeben. Damit heizt SEGA die Spekulationen rund um mögliche Enthüllungen auf der größten japanischen Gaming-Messe weiter an.

Für Fans könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass mehrere große Ankündigungen bevorstehen. In der Vergangenheit nutzte SEGA die Tokyo Game Show regelmäßig, um neue Projekte, Remakes klassischer Serien oder Fortsetzungen beliebter Marken zu präsentieren. Die Möglichkeit reicht von Neuauflagen bekannter Retro-Franchises bis hin zu völlig neuen IPs, die erstmals einem größeren Publikum vorgestellt werden.

Mit der Präsenz von SEGA auf der TGS 2025 dürfen Besucher und Spieler weltweit also mit spannenden Neuigkeiten rechnen. Ob es sich bei den vier Titeln um neue Ableger legendärer Reihen wie Sonic, Yakuza oder Virtua Fighter handelt oder ob SEGA gänzlich neue Wege geht, bleibt vorerst geheim. Klar ist jedoch, dass die Tokyo Game Show 2025 ein zentrales Event für die Zukunftspläne des Unternehmens darstellen wird.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu SEGA

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Lord Hektor 309430 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.09.2025 - 06:14 Uhr

    Und da dachte man nach der Gamescom ist es vorbei mit den großen Ankündigungen 😜.

    0
  3. de Maja 295235 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.09.2025 - 06:35 Uhr

    Virtua Fighter 6 ist doch schon bekannt, vielleicht eher was zu Stranger than Heaven, da ist eigentlich das große Fragezeichen was wird es genau. Und Skies of Arcadia muss einfach kommen.

    0
  5. Drakeline6 168155 XP First Star Onyx | 10.09.2025 - 07:58 Uhr

    gehe stark von einem Yakuza Titel aus.
    Gerüchte gabs ja schon um Shenmue 3 Remaster.
    Dann fehlen noch 2.
    Eventuell ein Total War Spiel.

    0
  6. Homunculus 267860 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.09.2025 - 08:08 Uhr

    Ich träume einfach mal nur für mich und sage es wird etwas zu Space Channel 5 gezeigt..

    0
  7. RumRoGERs 93745 XP Posting Machine Level 2 | 10.09.2025 - 08:15 Uhr

    Uiii das Wort geheim macht mich ja immer sehr neugierig.

    Ich hoffe wie immer auf ein Skys of Arcadia Remake.

    0

Hinterlasse eine Antwort