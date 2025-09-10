SEGA: Vier geheime Spiele für Tokyo Game Show 2025

Auf der offiziellen Website zur Tokyo Game Show 2025 sind nun vier Platzhalter für bisher unangekündigte Spiele von SEGA aufgetaucht.
Unter der Rubrik der geplanten Exponate werden diese lediglich mit „Coming Soon“ gekennzeichnet, ohne weitere Details preiszugeben. Damit heizt SEGA die Spekulationen rund um mögliche Enthüllungen auf der größten japanischen Gaming-Messe weiter an.
Für Fans könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass mehrere große Ankündigungen bevorstehen. In der Vergangenheit nutzte SEGA die Tokyo Game Show regelmäßig, um neue Projekte, Remakes klassischer Serien oder Fortsetzungen beliebter Marken zu präsentieren. Die Möglichkeit reicht von Neuauflagen bekannter Retro-Franchises bis hin zu völlig neuen IPs, die erstmals einem größeren Publikum vorgestellt werden.
Mit der Präsenz von SEGA auf der TGS 2025 dürfen Besucher und Spieler weltweit also mit spannenden Neuigkeiten rechnen. Ob es sich bei den vier Titeln um neue Ableger legendärer Reihen wie Sonic, Yakuza oder Virtua Fighter handelt oder ob SEGA gänzlich neue Wege geht, bleibt vorerst geheim. Klar ist jedoch, dass die Tokyo Game Show 2025 ein zentrales Event für die Zukunftspläne des Unternehmens darstellen wird.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und da dachte man nach der Gamescom ist es vorbei mit den großen Ankündigungen 😜.
Vielleicht kommt ja ein Shenmue Nachfolger oder die Ankündigung von Persona 6.
Persona 6 wäre meeega!
Das mit Shenmue ist halt ausgeschlossen…
Virtua Fighter 6 ist doch schon bekannt, vielleicht eher was zu Stranger than Heaven, da ist eigentlich das große Fragezeichen was wird es genau. Und Skies of Arcadia muss einfach kommen.
Hoffentlich Sonic Frontiers 2
gehe stark von einem Yakuza Titel aus.
Gerüchte gabs ja schon um Shenmue 3 Remaster.
Dann fehlen noch 2.
Eventuell ein Total War Spiel.
Ich träume einfach mal nur für mich und sage es wird etwas zu Space Channel 5 gezeigt..
Uiii das Wort geheim macht mich ja immer sehr neugierig.
Ich hoffe wie immer auf ein Skys of Arcadia Remake.