SEGA: Vier große Spiele sollen bis 2027 erscheinen

Vier neue AAA‑Titel für seine wichtigsten Marken will SEGA bis März 2027 veröffentlichen, begleitet von transmedialen Projekten und der Rückkehr zahlreicher Fan‑Lieblingsreihen.

Im aktuellen Q3‑Finanzbericht für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 bestätigt Sega Sammy, dass das Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr (April 2026 bis März 2027) vier große neue Spiele für seine wichtigsten IPs veröffentlichen will.

Welche Marken konkret gemeint sind, bleibt offen – doch die Formulierung deutet stark auf mindestens einen neuen Sonic‑Blockbuster hin.

SEGA betont, dass man die „Titel‑Performance maximieren“ wolle, unter anderem durch stärkere Vertriebsstrategien und eine Ausweitung der transmedialen Nutzung seiner Marken. Spiele sollen künftig noch häufiger in Film, TV und anderen Medien auftauchen – ein Bereich, in dem Sega bereits mit Sonic große Erfolge feiert.

Derzeit befinden sich mehrere angekündigte, aber noch datumslose Projekte in der Pipeline, darunter Persona 4 Revival, Stranger than Heaven, Total War: Warhammer 40,000 und Total War: Medieval 3.

Parallel dazu arbeitet SEGA an einer ganzen Reihe neuer Spiele auf Basis bestehender Kult‑Marken. Bestätigt in Entwicklung sind:

Virtua Fighter

Crazy Taxi

Golden Axe

Jet Set Radio

Streets of Rage

Alien Isolation

Wie viele dieser Titel zu den vier „major new titles“ gehören, bleibt unklar. Ebenso offen ist, welche davon tatsächlich vor März 2027 erscheinen werden.

SEGA bekräftigt außerdem seine Ambitionen im transmedialen Bereich: Die eigenen Marken sollen verstärkt in Filme, Serien und andere Medienformate expandieren, um ihre Reichweite weiter auszubauen.