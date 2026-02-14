SEGA: Vier große Spiele sollen bis 2027 erscheinen

Im aktuellen Q3‑Finanzbericht für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 bestätigt Sega Sammy, dass das Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr (April 2026 bis März 2027) vier große neue Spiele für seine wichtigsten IPs veröffentlichen will.
Welche Marken konkret gemeint sind, bleibt offen – doch die Formulierung deutet stark auf mindestens einen neuen Sonic‑Blockbuster hin.
SEGA betont, dass man die „Titel‑Performance maximieren“ wolle, unter anderem durch stärkere Vertriebsstrategien und eine Ausweitung der transmedialen Nutzung seiner Marken. Spiele sollen künftig noch häufiger in Film, TV und anderen Medien auftauchen – ein Bereich, in dem Sega bereits mit Sonic große Erfolge feiert.
Derzeit befinden sich mehrere angekündigte, aber noch datumslose Projekte in der Pipeline, darunter Persona 4 Revival, Stranger than Heaven, Total War: Warhammer 40,000 und Total War: Medieval 3.
Parallel dazu arbeitet SEGA an einer ganzen Reihe neuer Spiele auf Basis bestehender Kult‑Marken. Bestätigt in Entwicklung sind:
- Virtua Fighter
- Crazy Taxi
- Golden Axe
- Jet Set Radio
- Streets of Rage
- Alien Isolation
Wie viele dieser Titel zu den vier „major new titles“ gehören, bleibt unklar. Ebenso offen ist, welche davon tatsächlich vor März 2027 erscheinen werden.
SEGA bekräftigt außerdem seine Ambitionen im transmedialen Bereich: Die eigenen Marken sollen verstärkt in Filme, Serien und andere Medienformate expandieren, um ihre Reichweite weiter auszubauen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Scheint auf jeden Fall genug zu kommen von Sega, am meisten freue ich mich auf Persona 4 Revival, Total War Warhammer 40000, Jetset Radio und das neue Virtua Fighter.
Daytona USA? 😁
Sega wollte doch so ein MegaüberGame machen, dass alle Games verbindet, ist das noch in Entwicklung?, sollte es nicht letztes Jahr rauskommen?
Wichtigsten Sega IPs sind: Sonic, Yakuza, Persona, Total War und eigentlich noch Pachinko (Automaten) als stabile Haupteinnahmequelle..
Yakuza kommt vielleicht noch ein Remake Teil 4 (bis 7 könnte meiner Meinung nach aufpoliert werden, auch der Ishin Teil), Sonic interessiert mich überhaupt nicht (aber andere feiern das warum auch immer), Total War naja (wobei ich nur die ganz frühen Teile gespielt habe), Persona finde ich zu Anime kindisch, ich kann damit absolut nichts anfangen, die sind richtig schlimm und die Kämpfe sind auch extrem Repetitiv. Aber die anderen IPs sind interessanter Alien und vor Stranger like H. das ist vom Yakuza Studio, der Trailer sieht auch saugut aus so ein bisschen Detective Noir mit Kampf aber viel ernster als in Yakuza, incl Blut, und natürlich wieder in der gleichen Strasse wie Yakuza, aber 1914.
ich hätte ja gerne mal ein neues Shining Force
Für mich wäre es eigentlich nur Stranger than Haven, der ernstere Yakuza Ansatz steht dem Spiel gut und das wäre dann auch mal ein Yakuza was ich wirklich zocken würde.
Alien wäre auch der Bringer aber eigentlich warte ich immer noch auf ein Skies of Arcadia Remake, sollte da nicht auch was kommen?
Schade. Leider keine AAAA Titel mit dabei
Total War: Warhammer 40k. Ich bin echt gespannt, wie das kommt auf der Xbox.
Michael Bay führt wohl Regie beim Outrun-Film. Könnte mir daher vorstellen, dass ein neues Outrun in der Mache ist