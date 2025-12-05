SEGA: Zukünftige Total War-Spiele auch für Xbox und PlayStation

Die Weiterentwicklung der Warcore Engine ermöglicht es die Total War-Spielreihe künftig auch auf Xbox und Playstation zu bringen.

Beim Showcase anlässlich des 25. Jubiläums der Total-Reihe Reihe hat Creative Assembly gute Nachrichten für Konsolenspieler: zukünftige Spiele der Reihe sollen neben dem PC auch für Xbox und PlayStation erscheinen.

Aufbauend auf 25 Jahren strategischer Innovation ist Warcore die nächste Entwicklung der proprietären Engine von Total War. Als die fortschrittlichste technologische Grundlage in der Geschichte des Franchise gibt sie Entwicklern eine Reihe von Werkzeugen an die Hand, die das Gameplay eindringlicher, dynamischer und reaktionsschneller als je zuvor machen.

Die Engine wurde konzipiert, um sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. So ist sichergestellt, dass sie weiterhin neue Fähigkeiten freischalten und dafür sorgen wird, dass das Franchise noch viele Jahre an der Spitze der Strategiespiele bleibt.

Zum ersten Mal im Franchise wird auch eine Veröffentlichung zukünftiger Spiele auf PlayStation und Xbox möglich. Dadurch wird eine neue Generation von Kommandanten die Größenordnung, Immersion und taktische Meisterschaft erleben, die Total War definiert.

Neben der neusten Ankündigung für den PC mit Total War: MEDIEVAL III und Total War: WARHAMMER III – Lords of the End Times wird Publisher SEGA bei den Game Awards nächste Woche noch ein drittes Spiel enthüllt. Ob dies schon für Konsolen erscheint, wird sich erst zeigen müssen.

  1. Phonic 285225 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.12.2025 - 18:41 Uhr

    Rome Total War 2 War damals übelst geil. Diashow auf der Lan Party

    0
  3. SPQRaiden 60930 XP Stomper | 05.12.2025 - 19:11 Uhr

    Total War ist sehr sehr geil!
    Auf dem PC habe ich sehr gern ROME gespielt. Das war richtig gut, auch wenn etwas älter!

    0
  5. AnCaptain4u 239635 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.12.2025 - 19:26 Uhr

    Ja, schön und gut aber was ist denn nun mit den ganzen Marken, die man wiederbeleben möchte? Crazy Taxi, JSRF usw?
    Wie wäre es mal dort mit neuen Nachrichten.

    0
  9. Erra 1240 XP Beginner Level 1 | 05.12.2025 - 22:35 Uhr

    Mal sehen, wie die sich auf den Konsolen spielen lassen.

    0

