Sekiro: Shadows Die Twice: 7 Jahre Sekiro – ein Klassiker bleibt unvergessen

Ein moderner Klassiker feiert Jubiläum: Sekiro Shadows Die Twice wurde am 22. März 2019 veröffentlicht und blickt heute auf sieben Jahre seit seinem Release zurück.
Sieben Jahre nach seinem Release wirkt Sekiro Shadows Die Twice aktueller denn je. Während viele Titel im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren, und auch wenn es mit Elden Ring nicht mithalten kann, behauptet sich das Action-Adventure von FromSoftware weiterhin als eines der prägendsten Spiele seines Genres.
Ein zentraler Grund dafür liegt im kompromisslosen Kampfsystem. Statt auf klassische Werte oder Ausrüstung zu setzen, verlangt Sekiro präzises Timing, schnelle Reaktionen und ein tiefes Verständnis für Gegnerverhalten.
Jeder Kampf wird zu einem direkten Duell, bei dem Fehler unmittelbar bestraft werden. Dieses klare Design sorgt dafür, dass sich jede Begegnung intensiv und bedeutungsvoll anfühlt.
Hinzu kommt die konsequente Fokussierung auf eine klare Spielerfahrung ohne unnötige Systeme. Während viele moderne Spiele auf komplexe Progressionsmechaniken setzen, reduziert Sekiro seine Elemente auf das Wesentliche. Diese Entscheidung verleiht dem Spiel eine besondere Klarheit, die auch Jahre später noch heraussticht.
Auch die Weltgestaltung trägt zur Langlebigkeit bei. Die Spielwelt verbindet historische Einflüsse mit fantastischen Elementen und schafft eine dichte Atmosphäre, die durch Leveldesign und vertikale Bewegungsfreiheit unterstützt wird. Erkundung und Kampf greifen dabei nahtlos ineinander.
Ein weiterer Faktor ist die Eigenständigkeit innerhalb des Genres. Obwohl das Spiel oft mit anderen Titeln des Studios verglichen wird, geht Sekiro bewusst einen eigenen Weg. Der Fokus auf einen festen Protagonisten, eine klar erzählte Geschichte und ein einzigartiges Kampfsystem hebt es deutlich von vergleichbaren Spielen ab.
Wie habt ihr Sekiro: Shadows Die Twice in Erinnerung behalten?
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Noch gar nicht in Erinnerung, da noch nicht gespielt.
Setting spricht mich schon an, aber Gameplay ist halt SL.. Sale war bisher auch immer maximal 50% und das ist mir dann zum antesten noch zu viel.
Sehr zu empfehlen, die 34,99€ wären gut investiert.
Aber Souls-Like.. das ist so überhaupt nicht mein Genre.
Am weitesten hab ich bisher Lies of Pi gespielt und das warn 6 Bosse. Danach keine Bock mehr gehabt.. und wie viele hat es 25? 🫣
Edit: Eben mal geschaut ob eine und wenn ja welche Bibliothek das in der Nähe hat. Eine hat es für XB.. Nehm ich die Woche mal in Angriff, sonst im Mai.
Faszinierend an dem Spiel finde ich, dass sie bei Sales nie unter 30 Euro gehen. Und trotzdem wird es gekauft. Das nennt man zeitlose Qualität.
Wollte ich gerade schreiben 😄
Selten einen Titel erlebt der so preisstabil ist
Man beschreibt es im Artikel eigentlich ganz gut, genauso habe ich meinen ersten Durchgang wahrgenommen.
Gerade mit der Coop- und Hardcoremod einfach ein Traum.
Hab das nur bis auf die Dächer gespielt, da kommt irgendeine Dame als Endboss in nem großen Zimmer, die mich ein paar mal ordentlich vermöbelt hat. Und dann passierte, was mittlerweile zu oft passiert – Irgendein neues Spiel kommt raus, Sekiro wurde ein paar Tage nicht mehr angeschmissen, noch ein Spiel kommt raus, deinstall und tschüss auf den Pile of Shame.😵💫
Aber bis dahin war es cool, auch wenn ich den Dreh mit dem Dauerattackieren und dem Haltungen brechen noch nicht raushatte.