Sekiro: Shadows Die Twice: 7 Jahre Sekiro – ein Klassiker bleibt unvergessen

Sekiro Shadows Die Twice feiert sieben Jahre seit seiner Veröffentlichung und bleibt ein prägendes Action-Adventure.

Ein moderner Klassiker feiert Jubiläum: Sekiro Shadows Die Twice wurde am 22. März 2019 veröffentlicht und blickt heute auf sieben Jahre seit seinem Release zurück.

Sieben Jahre nach seinem Release wirkt Sekiro Shadows Die Twice aktueller denn je. Während viele Titel im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren, und auch wenn es mit Elden Ring nicht mithalten kann, behauptet sich das Action-Adventure von FromSoftware weiterhin als eines der prägendsten Spiele seines Genres.

Ein zentraler Grund dafür liegt im kompromisslosen Kampfsystem. Statt auf klassische Werte oder Ausrüstung zu setzen, verlangt Sekiro präzises Timing, schnelle Reaktionen und ein tiefes Verständnis für Gegnerverhalten.

Jeder Kampf wird zu einem direkten Duell, bei dem Fehler unmittelbar bestraft werden. Dieses klare Design sorgt dafür, dass sich jede Begegnung intensiv und bedeutungsvoll anfühlt.

Hinzu kommt die konsequente Fokussierung auf eine klare Spielerfahrung ohne unnötige Systeme. Während viele moderne Spiele auf komplexe Progressionsmechaniken setzen, reduziert Sekiro seine Elemente auf das Wesentliche. Diese Entscheidung verleiht dem Spiel eine besondere Klarheit, die auch Jahre später noch heraussticht.

Auch die Weltgestaltung trägt zur Langlebigkeit bei. Die Spielwelt verbindet historische Einflüsse mit fantastischen Elementen und schafft eine dichte Atmosphäre, die durch Leveldesign und vertikale Bewegungsfreiheit unterstützt wird. Erkundung und Kampf greifen dabei nahtlos ineinander.

Ein weiterer Faktor ist die Eigenständigkeit innerhalb des Genres. Obwohl das Spiel oft mit anderen Titeln des Studios verglichen wird, geht Sekiro bewusst einen eigenen Weg. Der Fokus auf einen festen Protagonisten, eine klar erzählte Geschichte und ein einzigartiges Kampfsystem hebt es deutlich von vergleichbaren Spielen ab.

Wie habt ihr Sekiro: Shadows Die Twice in Erinnerung behalten?

